Shakira abrió su corazón: “me enteraba por la prensa que era traicionada”

Shakira, quien no deja de ser noticia desde su separación de Gerard Piqué, en junio del año pasado, ha sido muy reservada al hablar acerca de los sentimientos que la embargaban desde antes de conocerse su ruptura. La barranquillera, que plasma en canciones lo que experimenta en su interior, habló con la revista People en Español, acerca de los amores más grandes de su vida y la manera en que logró sobreponerse a días tan difíciles, en los que pensó que no podía más.

La cantautora barranquillera le reveló a 'People en Español', los momentos de tristeza que vivió por la salud de su padre y la separación de Piqué. Fotografía por: Instagram @shakira

La cantautora, quien define a su Nidia Ripoll, su madre, como su cómplice y a William Mebarak, su progenitor, como su mejor amigo, narró la manera en que su padre estuvo a su lado para abrazarla durante la primera etapa de su conflicto con Piqué. “Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente”. La artista vivió un doble dolor, el de su despedida de Piqué y la gran preocupación por el autor de sus días. En esos momentos deseaba que el patriarca de la familia estuviera a su lado, pero nada resultó como esperaba, y aunque acostumbrada a la dinámica de figura pública, vio, de un momento a otro, su historia contada por otros. “Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. (El) hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.

El papá de Shakira, un ejemplo de lucha: “nos sorprende con su fortaleza”

En esos días Shakira vivía su angustia en privado, arropada por su entorno cercano. Era captada por los paparazzi mientras entraba o salía de la clínica Tecknon- Quirón, de Barcelona, donde su padre daba la batalla, aunque los pronósticos no eran alentadores. “Su recuperación ha sido dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende con su fortaleza…Ha superado un covid, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías- todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo”. William Mebarak Chadid cumplió 91 años en septiembre y los celebró con los suyos. Con amor y con algo de nostalgia, la madre de Milan y Sasha habló sobre el ejemplo que ha sido el amor de sus padres para su vida. “Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir, pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”.