Shaira explotó contra Jhonier Leal: “ni Caín se atrevió a matar a su propia madre”

El crimen de Mauricio Leal y Marleny Hernández, su mamá, sigue generando todo tipo de emociones en redes sociales y en los amigos más cercanos de las víctimas. El video que salió a la luz el domingo 11 de agosto, en el que aparece el estilista revelando que había matado a su mamá y que había atentado contra su propia vida, sigue despertando muchas dudas sobre lo que realmente ocurrió la noche del 21 y la madrugada del 22 de noviembre del 2021.

¿Qué pasó con Mauricio Leal?

Jhonier Leal cumple una condena de 55 años y tres meses de prisión por haber sido el autor del doble homicidio. Sin embargo, el también estilista negó los cargos afirmando que es inocente.

La revelación del video ha suscitado muchas teorías. Algunos expertos, investigadores y hasta videntes, han asegurado que, al parecer, Mauricio fue obligado a decir esas palabras y que, en el lugar de los hechos, se encontraba una tercera persona, que podría tratarse de Jhonier Leal.

En redes sociales se viralizó una entrevista de Shaira, una de las mejores amigas de Mauricio Leal, donde reveló detalles sobre la actitud de Jhonier Leal el día de las exequias del estilista y su mamá. Esto dijo.

La vez que Shaira se desahogó contra Jhonier Leal

Hace dos meses, Shaira, una de las mejores amigas de Mauricio Leal concedió una entrevista para el programa La Red Viral, de YouTube, donde se refería al crimen del estilista y Marleny Hernández.

Puntualmente, habló de Jhonier Leal y la actitud que tuvo en la escena del doble homicidio. “Todo lo que él tenía, su hermano lo quería copiar, todo, absolutamente todo, hasta su ropa y quería ser famoso, es famoso, pero como el peor asesino... La carta del supuesto suicidio, el hecho de querer decir que su hermano se había suicidado, ‘¿por qué lo hiciste Maito?’, decir que llegó a la casa y no tocó nada, pues si yo veo a mi mamá y a mi hermano en esa situación, yo me tiro a ver qué pasa, si puedo hacer algo, si están vivos, si me los puedo llevar, o así sea que ya estén muertos, pero yo me tiro porque es mi angustia, es mi dolor”, dijo.

La artista no dudó en expresar su repudio contra el hermano de Mauricio Leal. “En realidad, con la cantidad de pruebas que la Fiscalía logró recoger, cualquiera dice ‘esto es peor que Caín’, ni Caín se atrevió a matar a su propia madre. Es una situación demasiado compleja, de los casos más horribles que yo he podido escuchar”.

¿Qué pasó el día de las exequias de Mauricio Leal y Marleny Hernández?

De igual manera, la joven se refirió al día de las exequias de su amigo Mauricio y su mamá. La actitud de Jhonier Leal le generó sospechas: “sufrí muchísimo en la misa, en el entierro, en la funeraria. Lloré de rabia, al ver tanta gente que no sentía ningún tipo de dolor ante esta situación, ante el momento que se estaba viendo. Si estoy enterrando a mi mamá y a mi propio hermano, creo que yo podría estar pensando ‘llévame con ellos porque no soy capaz de vivir sin mi familia’. Vi que le dolió más a otra gente que ni a su propio hermano. Pensaba que ese ‘maldito’ debía estar encerrado. Se merece que lo traten como toda Colombia lo está tratando, porque toda Colombia le cogió rabia y le cogió fastidio, porque todo el mundo empezó a darse cuenta, paso a paso, de qué estaba sucediendo. Hicimos más algunos amigos de ‘Maitpo’ que su propio hermano porque él tenía el pecado encima y no podía hacer nada”.