Selena Gomez conmueve al revelar en qué gastó su primer sueldo

Selena Gomez se convirtió el mes pasado en la mujer más seguida de Instagram. La cantante y actriz, que el próximo mes cumplirá 31 años, logró sumar 421 millones de seguidores en esta red social. Gomez, oriunda de San Prairie, Texas, ha logrado llegar a un punto alto en su carrera, pues también ha alcanzado la fama como cantante, productora y empresaria. También es cierto que ella misma colaboró en su documental My Mind and Me, de Apple+ TV, donde expresó que la felicidad no está en lo material, y en su caso, ha tenido que lidiar una y otra vez para alcanzar un equilibrio mental. En el mencionado material, dejó en evidencia que padece bipolaridad y también refirió sus inicios y lo que ha sido su carrera.

Ahora Selena conmueve con recientes declaraciones que la revista Tú reprodujo. Allí habló sobre su infancia y su primer trabajo. Selena, quien empezó a trabajar desde muy niña, nació en el seno de una familia latina muy humilde, fue bautizada así en honor a Selena Quintanilla, la desaparecida cantante de tex-mex.

La estrella da testimonio de todas las enseñanzas de su mamá, quien con dos trabajos, le procuró todo lo necesario. Fotografía por: Getty Images

Selena Gomez ayudó en casa con su primer sueldo

Las recientes revelaciones tienen que ver con el destino que le dio a su primer sueldo, producto de su papel de Gianna en el show de televisión Barney y sus amigos. En aquella época tenía 10 años y compartía créditos con la estrella Disney Demi Lovato.

Selena, que vivía con su familia en una casa que no era propia y no gozaba de lujos, decidió, con su primer pago, pagar la renta de su vivienda. Para esa época, los padres de la artista ya se habían separado y ella habló, en varias ocasiones, que estaba muy molesta por la frustración de no poder verlos juntos de nuevo. También ha reflexionado sobre el empoderamiento y la valentía de Mandy Teefey, su madre, quien con bastante esfuerzo la sacó adelante, además de inspirarla en el arte, pues era actriz de teatro. “Tenerme a los 16 tuvo que haber sido una gran responsabilidad. Mi mamá dio todo por mí y tuvo como tres trabajos. Ella me apoyó, sacrificó su vida por mí”.

Después de Barney y sus amigos, Selena estuvo en varias series y películas, pero logró su popularidad con su rol protagónico en Los hechiceros de Waverly Place. Al salir de la serie se lanzó como solista con éxito rotundo.