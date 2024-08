Según medios españoles, Lowe León habría sido detenido en España

En la mañana de este 30 de agosto, varios medios de comunicación de España dieron a conocer que el cantante Lowe León fue detenido en Bétera, urbanización de Valencia (España) donde residía junto a Liceth Córdoba, su esposa, de quien está en proceso de divorcio.

El romance entre Liceth Córdoba y Lowe León inició luego de la polémica ruptura que el cantante protagonizó con Andrea Valdiri, con quien tiene una hija llamada Adhara. Fotografía por: Instagram

¿Qué se sabe sobre la presunta detención de Lowe León?

De acuerdo con la información que circula en diarios de España, como Levante-El Mercantil Valenciano, León “se encuentra investigado en una causa abierta por los presuntos delitos de coacciones en el ámbito familiar y malos tratos habituales”. Esto luego de protagonizar, el 17 de agosto, un presunto episodio de violencia contra Liceth Córdoba.

“La víctima, de 32 años, fue localizada por la Policía Local de Bétera con un cuadro de ansiedad, llorando y temblorosa, encerrada en su vehículo, y les manifestó tener ‘miedo’ de su marido, con antecedentes por malos tratos a otras parejas en su país natal”, se lee en la publicación de dicho informativo, hecha por el periodista Ignacio Cabanes.

El comunicador español también publicó en su cuenta de TikTok una entrevista con Borja Signes, abogado de Liceth Córdoba en España, quien entregó más detalles del caso y habló sobre el problema que la mujer expuso en horas recientes, cuando aseguró que Lowe León no le ha permitido volver a Colombia con su hijo.

“El detenido es un cantante colombiano que ha venido a España porque quiere seguir con su carrera aquí, y que es bastante conocido por ser la expareja de una influencer colombiana. La víctima denuncia coacciones, sobre todo, porque quiere abandonar el territorio español con su hijo y volver a su país, pero no se le está permitiendo porque él no le firma la autorización; y aparte malos tratos habituales, amenazas y agresiones que consisten en insultos, no dejarle a hacer la vida que quiere y la ha llegado a agredir físicamente. Al fin y al cabo es crear un ecosistema de terror para que ella se devuelva sola a su país sin el hijo que tienen”, expresó al medio citado el apoderado de la colombiana.

“Esta persona tiene antecedentes por malos tratos con otras parejas en su país de origen, en Colombia, y aparte que es una práctica habitual en él. Sí que es verdad que hay unos audios de un familiar en los que se deja entrever que sí que ha portado armas, incluso han habido amenazas directas con eso. Lógicamente, la víctima considera que no está en una posición segura y por eso, aunque un poco tarde, ha tomado acciones (...) Hemos solicitado la medidas de alejamiento para que no se pueda acercar, sobre todo, al domicilio donde ella reside porque tiene miedo. El lugar donde ella vivía con su expareja y con el hijo disponía de un equipo de cámaras que él ha cancelado, las ha desconectado y ella tiene miedo de que pueda entrar en cualquier momento”, concluyó el abogado Borja Signes, quien replicó la noticia en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de diez mil seguidores.

La Revista Vea se comunicó con el periodista español Ignacio Cabanes, quien confirmó la información y aseguró que la entrevista al abogado de Liceth Córdoba fue grabada el jueves 29 de agosto. Además, sobre el caso de Lowe León agregó: “La detención fue el 17 de agosto y quedó en libertad sin medidas cautelares”.

@ignaciocabanes La esposa del cantante y compositor colombiano Love León, con el que está en trámites de separación, le ha denunciado por presuntos malos tratos y coacciones en el ámbito familiar. Al parecer, el artista la tuvo retenida una hora y la está presuntamente presionando para impedirle que regrese a Colombia con el hijo de ambos. Por su parte, #loweleon negó ante el juez de Llíria haberla golpeado, arrastrado de los pelos y que nunca la ha intentado estrangula. Atribuye la denuncia a intereses económicos. #cantante #colombia Toda la información en Levante-EMV https://www.levante-emv.com/sucesos/2024/08/30/detienen-betera-cantante-colombiano-malos-tratos-coacciones-pareja-107516230.html ♬ sonido original - ignaciocabanes

Lowe León habría negado las acusaciones en su contra

Según Levante-El Mercantil Valenciano, el ex de Andrea Valdiri declaró, el 19 de agosto, ante un juzgado de Llíria. Allí manifestó que es inocente de lo que se le acusa y negó “haberle puesto la mano encima” a Liceth Córdoba, a quien señaló de querer sacar provecho económico de la situación.

“Según alegó ante el juez nunca la ha insultado ni ha arrastrado a su pareja cogiéndola del pelo, y que es imposible que la tuviera retenida en una habitación con tres salidas”, agregó el medio español.

Por su parte, Lowe León no se ha pronunciado al respecto sobre esta situación y, en contraste, el artista publicó en la tarde de este 30 de agosto una foto en la que se le ve muy feliz y acompañado por varios amigos. Según describió en la imagen, el encuentro hace parte de una celebración previa a su cumpleaños.