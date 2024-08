Sebastián Vega habló del actor al que no le interesa tener en su “llavero” de amigos

Sebastián Vega es un actor al que el público colombiano recuerda por su participación en series como A mano limpia, Padres e hijos, La suegra, Isa TK+, entre otras. Además, concursó y ganó en el reality show 4 Elementos, en el que tuvo algunos roces con otro conocido colega.

Sebastián Vega, actor colombiano. Fotografía por: Begi Valentina Rojas Duarte

El actor con el que Sebastián Vega no tiene una buena relación

En una entrevista con Impresentables, programa de la emisora Los 40 Colombia, el bumangués habló sobre su paso por 4 Elementos, en el que tuvo serias diferencias con Alex Adames, esposo de Luz del Sol Neisa, su compañera en A mano limpia.

“Cuando producción empezó a decir que iban a cambiar los pesos, Alex dijo que no estaba de acuerdo y desde ahí empezó todo. El man armó un mierder*, pero al final yo les dije a los de producción que dejaran el peso así para las siguientes pruebas (...) Desde ese momento todo se volvió personal”, expresó el actor de 37 años.

Sebastián Vega también recordó el momento en que debió enfrentar a Alex Adames en una prueba definitiva, pues quien perdía quedaba eliminado.

“Hubo una prueba en la que quedamos los dos, y ahí me di cuenta de que debía ganar, yo no sé cómo hice, pero le gané esa prueba y no, la vida es muy charra porque yo terminé ganando esa prueba y sacándolo del reality”, explicó en su charla con esta emisora.

“Yo no soy de ponerme a hablar mal de él, no comparto muchas formas de pensar de él, pero lo respeto, pero no es una persona que me gustaría tener en mi llavero de amigos”, agregó.

Sebastián Vega sobre Zulma Rey

En la misma charla con Impresentables, al también influenciador le preguntaron por sus peores besos en escena. Fue entonces cuando mencionó a Zulma Rey, con quien no tuvo la mejor de las relaciones, aunque esto no se notó en los resultados de las grabaciones.

“En ‘A mano limpia’ fue con Zulma. No nos fue tan bien en rodaje, pero sin rollo. Tuvimos un encontrón en el rodaje y digamos que ya ahí fue más una relación completamente laboral. Todo bien, pero era el personaje que era la novia de ‘El baby’ y tocaba todos los días escenas muy de panas. Por eso los besos y las escenas eran difíciles de encajar”, concluyó. Sebastián Vega.