Sebastián Martínez y su relación con Shakira: “ fue la única que me acompañó”

Aunque hoy Kathy Sáenz y Sebastián Martínez conforman una de las parejas más estables del entretenimiento colombiano, llevan casi dos décadas juntos, todos sus seguidores saben que cuando su romance empezó no fue nada fácil.

La pareja tuvo que enfrentar los señalamientos de muchas personas cercanas así como de algunos seguidores, pues ella estaba esperando su segunda hija y había roto con su entonces pareja Sammy Besudo.

Ya Kathy había revelado a Vea que en principio no tuvieron nada, pero eso no impidió que entre ellos, en la lejanía, creciera un amor mutuo. Solo con el tiempo pudieron coincidir y expresar lo que sentían el uno por el otro, fue entonces cuando decidieron apostarle a su amor pese a las críticas u obstáculos.

Pero antes de ello, Sebastián Martínez sufría y vivía la tusa más grande de su vida.

La relación entre Shakira y Sebastián Martínez

Ahí es donde entra la colombiana más famosa del mundo, Shakira. O por lo menos, así lo dejó claro en sus historias el mismo Sebastián. En un video mientras suena la canción ‘Moscas en la casa’, que habla de la nostalgia y lo mucho que se extraña a la pareja, Martínez comentó: “Shaki, Dios mío, mi adolescencia, ella me acompañó, ella fue la única que me acompañó en esos despechos de adolescencia, esta canción la lloré, me da de todo con esa canción, esa etapa de la adolescencia que me la empaquen”, dijo el actor dejando claro que en ese tiempo sufrió bastante por amor.

El actor, que conoció a Kathy en la novela ‘Juegos prohibidos’, donde curiosamente también representaban a una pareja que vivía un amor vetado y clandestino, también dijo que ese tema fue insignia en tiempos en los que no podía estar con su enamorada.

“¿Quién más berreó con esta? Vamos, desahóguense, ¿quién más a moco tendido? ¿Quién más?”, preguntó Martínez en el material.

Para él la compañía de la música de la barranquillera fue vital y le ayudó a mitigar su dolor. “Shakira fue la única que me paró bolas en la adolescencia”.

Sebastián Martínez se enamoró de Kathy a los 23 años

Afortunadamente la historia de amor de Kathy y Sebastián tuvo un final feliz y hoy son padres de Amador. Sebastián reveló a Vea en 2023 que su vida al lado de la actriz y empresaria es plena y lo ha edificado. “Si no fuera por Kathy yo sería otra persona totalmente diferente y muy posiblemente no estaría donde estoy como ser humano y profesional. Creo que lo más grande que ella me ha dado ha sido la espiritualidad. Esa certeza de que ese es el camino, y es lo único que realmente nos salva, lo único que importa y lo que hace que el resto esté bien. Esa fe, esa espiritualidad son los mayores regalos que ella me ha dado”, comentó Sebastián, quien se enamoró de Sáenz cuando él solo tenía 23 y ella 34.

