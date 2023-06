Sebastián Martínez: “Si no fuera por Kathy (Saénz) yo sería otra persona”

Kathy Sáenz y Sebastián Martínez son una pareja admirada entre el público colombiano. Sin pretenderlo, se han convertido en todo un ejemplo del “amor que todo lo puede” y justamente por ello se convirtieron en la pareja estelar de la edición de Aniversario de la Revista Vea en sus once años de existencia. Los dos hablaron con Vea sobre cómo ha evolucionado su relación de pareja, cómo han crecido a lo largo del tiempo y sus planes.

Kathy, a quien actualmente vemos como la doctora Patricia Valencia, en La Gloria de Lucho, recuerda perfectamente que cuando empezó su romance 17 años atrás, con Sebastián, Zacarías Cienfuegos en Pálpito, también vivió una especie de nuevo nacimiento, porque todo cambió a su alrededor. “No solo fue encontrar a Tián, ni transformar toda mi vida para hacerla con él, sino que todo a mi alrededor también se transformó. Fue un punto de quiebre muy lindo. Como si el universo me dijera ‘ok, hasta ahorita has tenido esta vida, has tenido estos amigos, has tenido este tipo de relaciones, has tenido como este mundo en el que estás, pero ahora, a partir de ya, -que fue cuando encontré a Tián- todo se transforma’”.

Los dos recuerdan que pese a los dardos que les llegaban en forma de palabras escritas o verbales y del juzgamiento, sentían algo superior, mágico que les daba fuerza para seguir.

“Yo tenía la certeza que iba a ser plenamente feliz y que Tián era la persona correcta. Porque esa certeza uno la puede tener o no. Eso fue lo que me mantuvo en pie y con la fuerza para soportar todo”, cuenta ella.

“Era una cosa demasiado mágica”, Sebastián Martínez

“Cuando empezamos era una cosa demasiado mágica, de mucha gracia divina. Sentía que era un regalo de arriba, pero eso lo seguimos sintiendo constantemente”, recuerda Sebastián, quien tampoco tuvo dudas de que lo que sentía era para siempre.

Los cambios de hábitos se fueron dando en la medida en que fueron construyendo su relación. Hoy los dos son vegetarianos, tienen una profunda conexión con la naturaleza, meditan y priorizan el crecimiento interior por encima de otros aspectos. “Yo ya venía cambiando mi vida, como un poco más consciente de mi alimentación, de cuidarme. Digamos que el nacimiento de mi hija Shenoa me llevó a abandonar ciertas cosas, dejar de tomar, dejar esa vida de rumba y a centrarme un poco más en otras cosas, como cuidar más mi salud, mi bienestar. Pero llega Tián también con toda esa búsqueda de sanidad, de tener una vida como más conectada con la naturaleza, sin vicios que, sin pensarlo, todo empezó a cambiar”, menciona la actriz que fue Miss Bogotá en 1992.

“Si no fuera por Kathy yo sería otra persona totalmente diferente y muy posiblemente no estaría donde estoy como ser humano y profesional. Creo que lo más grande que ella me ha dado ha sido la espiritualidad. Esa certeza de que ese es el camino, y es lo único que realmente nos salva, lo único que importa y lo que hace que el resto esté bien. Esa fe, esa espiritualidad son los mayores regalos que ella me ha dado”, comenta Sebastián, a quien se le dibuja una sonrisa permanente cuando habla de la mujer por la que decidió jugársela cuando solo tenía 23 años.

A Kathy Sáenz la amenazaron por amar a Sebastián Martínez

Kathy también reflexionó sobre la fortaleza que le dio recibir palabras fuertes e incluso amenazas, pues le dijeron que difícilmente podría volver a trabajar en televisión. El bálsamo para la situación llegaba cuando otras mujeres en su misma condición le hablaban de su valentía al enfrentar el mundo por amor. “A mí me escribían muchas mujeres diciendo como ‘Oye, sí’. Las encontré en la calle y me decían ‘yo tengo una pareja que es menor que yo y nunca podía decir’, y fue así, es que uno se enamora del alma, uno no se enamora de la edad”, asegura la antagonista de La Gloria de Lucho.

“Fue chévere y liberador para muchas mujeres, porque era impresionante la cantidad de ellas que decían: ‘Es que yo no puedo decir que estoy enamorada de un hombre menor, lo tengo escondido’. Era como un tabú. Entonces, cuando ya se abre a la luz el tema, y lo saqué abiertamente, como que eso generó una solidaridad de decir: ‘Sí a mí también me pasa y qué rico saber que no pasa nada, que no va a morir, que no va a pasar nada más allá de unas críticas que la gente puede tener o no’”, complementa Kathy.

“Fue tan impactante para la gente porque reflejaba una situación muy común, pero oculta. Muchas mujeres querían y estaban enamoradas de hombres menores y no se atrevían a decir nada, y realmente no era nada grave, era simplemente que reflejaba los temores o los anhelos de muchísimas personas. Cuando tú ves a alguien que hace algo que tú quisieras y no eres capaz, pues te produce mucha rabia, pero es contigo mismo. Entonces lo tienes que expresar”, comenta Sebastián, que cree que por eso había quienes los juzgaban tan fuerte. Hoy conforman una pareja, feliz y estable junto a su hijo Amador.

