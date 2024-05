Famoso de ‘LCDLF’ sigue luchando con la depresión “estoy en asesoría psicológica”

El actor Sebastián Gutiérrez fue noticia cuando se retiró de ‘La casa de los famosos’, luego de dos ataques de pánico. Ahora confesó con Vea y aseguró que el ‘reality’ no causó la condición médica y que volvería a vivir la experiencia.

Más allá de los prejuicios alrededor de las enfermedades mentales, Sebastián habla con tranquilidad de un tema que marcó su salida en ‘La casa de los famosos’. “Hay un tabú, y durante muchos años nunca quise hablar de mis episodios de tristeza y depresión”, comenta el exparticipante del programa, quien cree que este acentuó su condición. “Es algo con lo que yo ya había lidiado y el reality lo que hizo fue como disparar algo que estaba ahí, escondido”.

“Sentí que me iba a morir” Sebastián Gutiérrez

“Tuve dos ataques de pánico muy fuertes, y lo curioso es que aparecían de la nada. Es la sensación que te vas a morir, literalmente, dentro de la casa, que te va a dar un infarto, porque el corazón empieza a latir fuerte, que no puedes respirar, que te vas a ahogar”, relata el actor, quien también tuvo lagunas mentales. “Era algo de segundos en los que no recordaba lo que había pasado entre un momento y otro. Digamos que estaba en el comedor y me paraba, y lo siguiente que recordaba era ya estar en la cama”.

Sebastián habló del apoyo del equipo médico del programa. “Ese fin de semana me sentía muy mal, me sentía en crisis… Les manifesté a los psicólogos que me gustaría tratar el tema afuera. Y al final, ellos, con el equipo de reality, son los que deciden que debo salir, poniendo como prioridad mi salud mental. Creo que también es un mensaje positivo para todos los que sufren algo similar”.

Una vez afuera, Gutiérrez está lidiando con su condición de manera más tranquila. “Estamos en asesoría psicológica, tratando de identificar lo que pasa, si es un tema químico, si es un tema emocional. La idea es, en los próximos días, empezar a hacer exámenes médicos y poder tener este diagnóstico para ver si es necesario medicar, o si solo con terapia lo podemos solventar”.

Si Sebastián Gutiérrez no sale de ‘LCDLF’ su vida peligraría

De no tomarse esta decisión, su condición, seguramente habría empeorado. “Todo estaba siendo progresivo. De repente, en un momento de irascibilidad, podía empezar a ser muy grosero, o de repente dañar algo dentro de la casa, a tener ataques de ira. No sabemos hasta qué punto podían llegar y tampoco queríamos descubrirlo”.

El actor bogotano está sorprendido con la solidaridad que despertó. “Ha sido muy lindo el cariño de la gente, sobre todo en las calles. He recibido abrazos, me han abordado psicólogos para decirme ‘¿cómo estás?’, y eso también me ha llevado mucho a sanar. Muchos se han sentido identificados y he tenido charlas con seguidores que seguramente han sido muy sanadoras para ellos y, por supuesto, para mí”.

