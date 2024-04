Sebastián Caicedo pensó en suicidio al romper con Carmen Villalobos: “tenía miedo”

En julio del 2022 una de las parejas más mediáticas del entretenimiento latinoamericano anunció su ruptura. La conformada por Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos, protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ y presentadora de ‘Top Chef’.

No obstante, antes del anuncio oficial se rumoraba que la pareja estaba sufriendo una crisis, en realidad llevaba todo ese año distanciada.

El matrimonio duró 13 años de relación. “Ya hace un tiempo tomamos la decisión de separarnos después de más de 13 años de relación. Luego de hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que para algunos será una sorpresa, pero a lo mejor para otros no tanto”, comentó Carmen al momento de anunciar la ruptura.

Los dos siempre han enfatizado en que no hubo terceras personas, ni grandes conflictos. El divorcio se oficializó en el 2023 y hoy cada uno se encuentra viviendo relaciones estables con otras personas.

“Se me acabó el mundo” Sebastián Caicedo

Fue en el programa “Se dice de mí” donde Sebastián ahondó, casi dos años después, del rompimiento y lo que significó para él ese momento, dejando al descubierto que lo afectó a tal nivel que, pensó en quitarse la vida

El actor comentó que a raíz de esta ruptura vivió en zozobra: “Yo estaba muy perdido en ese momento, se me acabó el mundo”, luego explicó que no sabía qué camino tomar con esta crisis porque no poseía herramientas para superarla rápidamente:

“No sabía de qué agarrarme. Tenía muchos vacíos”. Fue así como terminó en una fuerte depresión que derivó en que tuviera pensamientos suicidas.

“Llegó la depresión a mi vida, tenía mucho miedo, no sabía cómo iba a reaccionar el mundo”, lo anterior porque explicó que era consciente de que él y Carmen se habían convertido en un referente de pareja ideal en todo el continente.

“Él se refugió en su soledad y en su finca”, comentó María Alejandra, hermana del actor, para quien la opinión de su familia también era una preocupación. Enseguida ella dijo: “Él cayó en una profunda depresión”.

Su madre, Teresita Londoño, mencionó: “él no sabía qué hacer, las cosas no le estaban saliendo bien y estaba tocando fondo”.

“Esa oscuridad me llevó a pensar en el suicidio sobre todo porque no sabía de dónde agarrarme”, dijo Sebastián en un aparte de la entrevista de “Se dice de mí”reiterando que fue presa del temor. “Tenía mucho miedo, sobre todo de cómo mi familia a reaccionar”. “Fueron momentos muy difíciles y toqué fondo”, agregó.

Sebastián Caicedo comenzó una nueva vida en Dios

Afortunadamente para él comenzó un cambio en su vida al conocer a Dios en profundidad, en medio de la crisis. Hoy Sebastián está tranquilo, libre de culpas y también fue enfático en reafirmar que no tiene ni ha tenido nada malo que decir de Carmen, su ahora exesposa.

Sebastian vive una sólida relación con la empresaria e influencer Juliana Diez, mientras que Carmen es novia de Frederik Oldenburg.

