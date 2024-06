Se reveló qué tipo de cáncer tenía Don Omar: “la operación duró cuatro horas”

El pasado lunes, el cantante puertorriqueño, conocido artísticamente como Don Omar, hizo una sorpresiva revelación en sus redes sociales: padecía cáncer. Aunque no especificó de qué tipo, sus amigos y seguidores se preocuparon y le dejaron múltiples mensajes deseándole mucha fuerza y una pronta recuperación.

Te puede interesar: Filtran cómo se ve actualmente Índigo, hija de Camilo y Evaluna: “está grandísima”

Horas después, el artista e intérprete de Salió el sol aseguró que ya había sido operado y para su felicidad y tranquilidad, ya no tenía cáncer. No obstante, hasta el momento, no ha brindado ninguna declaración al respecto para contar más detalles de lo que le ocurrió.

¿Qué cáncer tenía Don Omar?

En las últimas horas, el presentador y periodista Raúl de Molina, de El gordo y la flaca, aseguró que habló con Don Omar, quien se estaba recuperando en un hospital de Orlando, en Estados Unidos, del cual salió hace unas horas, según lo publicó en sus redes sociales. “En su momento les contaré de un milagro con premeditación y alevosía. Por ahora, gracias por sus oraciones, ya me voy a la casa a descansar”, escribió.

De acuerdo con lo que dijo, el artista salió victorioso de la cirugía, donde le extrajeron uno de sus riñones, órgano del cuerpo donde tenía el cáncer. “Ayer tuve una gran alegría alrededor de las 6:15 de la tarde, cuando me entró primero un texto y a los dos minutos una llamada. Era Don Omar para decirme que había salido bien de su operación, una operación que demoró 4 horas y que ya se sentía bien. Todavía se le sentía, cuando él hablaba, un poco los efectos de la anestesia, pero la alegría que recibí fue muy grande porque me dijo que ya le habían quitado el cáncer”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego, agregó: “lo que él tenía se parecía a lo que a mí me pasó cuando me dijeron que tenía cáncer de riñón. A él le quitaron el riñón izquierdo y a mí me quitaron el riñón derecho, así que, de aquí del programa, hermano, te mando los mejores deseos”, afirmó frente a las cámaras del programa de Univisión.

Al final, dio un parte de tranquilidad para los seguidores que están a la expectativa de verlo próximamente en los escenarios. “En 2 semanas vas a estar perfecto, en 4 semanas vas a estar todavía mejor, así que yo me imagino que vamos a tener a Don Omar en los escenarios dentro de muy poco con su gira”.

¿De dónde es Don Omar?

William Omar Landrón Rivera, conocido como Don Omar, nació el 10 de febrero de 1978 en Santurce, San Juan, Puerto Rico. Además del reguetón, ha incursionado en la salsa, el merengue, la balada y la bachata. A lo largo de su carrera ha ganado más de cuarenta premios y ha sido reconocido por Broadcast Music Inc como uno de los artistas crossover más exitosos de la música latina.