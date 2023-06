Scarlett Johansson, de La viuda negra, confesó que por rechazo quiso retirarse

Cuando se inicia en el mundo de la actuación y las audiciones a una edad tan temprana como son los 9 años, se pensaría que los rechazos luego de presentar un casting para una película, cuando se acerca a los 30 años, se tomaría con calma y como parte del oficio. Pero no fue así para Scarlett Johansson, la actriz neoyorkina que confesó, en una entrevista, que hasta pensó en retirarse luego de recibir respuesta negativa para dos papeles importantes.

Johansson ha sido competitiva desde muy joven y no le gustan los rechazos. Comenzó a aparecer en comerciales de televisión a los 9 años, pero no duró mucho en esta actividad, pues su madre, al verla tan afectada cuando no era elegida, se limitó a llevarla solo a casting de películas. A los once años, con la película Manny & Lo, alcanzó su primer protagónico. Pasó con fortuna la adolescencia y se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood.

Scarlett Johansson estaba segura de obtener dos papeles que deseaba mucho. No estaba preparada para el rechazo. Fotografía por: INSTAGRAM

Recordadas son cintas como Perdidos en Tokio, de Sofia Coppola, y Match Point, Scoop y Vicky Cristina Barcelona, las tres películas que realizó bajo la dirección de Woody Allen donde ya vio su gran dimensión y la consolidación como una actriz. Por su trabajo recibió buenas críticas de la prensa especializada.

Los rechazos que la llevaron a pensar en el retiro

Con una brillante carrera, siendo una de las más buscadas por directores y productores, no solo por su belleza, sino por su talento, Scarlett tendría una confianza y autoestima elevada que le permitiría asumir cuando no resultase elegida en un personaje, pero no fue así. La estrella estuvo a punto de dejar Hollywood cuando la rechazaron para un papel que estaba segura que sería suyo.

En una entrevista con la revista Variety, la actriz confesó la gran decepción cuando no obtuvo dos personajes después de haber presentado casting. “Me rechazaron para dos papeles: el primero fue Iron Man 2 (2010) y el otro fue Gravedad (2013), de Alfonso Cuarón”, reveló.

“Hice una prueba de pantalla para la película Gravedad, en la que Sandra Bullock está fantástica. Tenía que estar en el traje espacial y fingir que flotaba en el espacio, aunque en realidad estaba sentada en una silla con un casco puesto”, recordó sobre su prueba. “Quería tanto ese papel. Fue una especie de gota que rebosó el vaso. Me sentí realmente frustrada y sin esperanza, algo así como ‘¿Estoy haciendo el trabajo correcto?’”, recordó Johansson.

El rechazo inicial en Iron Man 2 se convirtió luego en una inesperada y positiva noticia cuando le informaron que se quedaba con el personaje, pues Emily Blunt, quien había sido elegida para encarnar a Natasha Romanoff, no pudo organizar su agenda y debió dejar pasar el personaje. “La mejor llamada es la que recibes después de que te rechazan por algo. Lo aprecias más. Básicamente, he hecho una carrera siendo la segunda opción”, le dijo a Parade cuando obtuvo ese papel.

Comenzó así una nueva etapa en la trayectoria de Scarlett, que siendo un personaje del UCM, Universo Cinematográfico de Marvel, participó en 9 producciones en 10 años. “Me encantó absolutamente cada experiencia de filmación que tuve, trabajando 10 años con Marvel y con ese increíble elenco, y me encanta el personaje de Natasha”, explicó.