Famoso productor musical mexicano condenado por abusador

El más reciente escándalo sexual en el mundo del entretenimiento latinoamericano ocurrió en México en marzo del año pasado después del día de la Mujer cuando la cantante Sasha, ex integrante del grupo Timbiriche y quien se hizo famosa en todo el continente por series como alcanzar una estrella, acusó a Luis de Llano, el productor de ese grupo y de varias series musicales en el país azteca, de abuso ya que la manipuló para tener una relación sentimental con él cuando ella tenía 14 años. Él tenía 39. Después de casi 14 meses y de una denuncia formal ante las autoridades Luis de Llano fue condenado. Esta es la historia.

Luis de Llano, de productor afamado a acusado de abusador

Luis de Llano Macedo, hijo de la actriz Rita Macedo y hermano de la cantante Yulissa, había sido el rey Midas del entretenimiento en México. Durante años fue el productor musical de los más importantes grupos que se crearon en la década de los 90, así como de telenovelas musicales que alcanzaron el éxito internacionalmente. De Llano fue el productor de Alcanzar una estrella I y II, donde debutaron Eduardo Capetillo, Angelica Rivero y Ricky Martín. Fue la cabeza de Timbiriche y Garibaldi, donde comenzaron Paulina Rubio, Biby Gaytán, Erik Rubín y Thalía.

Luis de Llano fue condenado por demanda de abuso de Sasha Sokol. Fotografía por: Getty Images

Sin embargo, la popularidad y el prestigio del productor se vieron lacerados seriamente cuando concedió una entrevista a Jordi Rosado, en marzo del 2022. Luis, hoy con 78 años, habló del noviazgo que tuvo con Sasha Sokol, algo que duró seis meses, según él.

Sasha Sokol reaccionó a las declaraciones y por medio de Twitter reveló que fue abusada por el productor pues sostuvieron una relación cuando ella tera menor de edad, que se prolongó por cuatro años.

“Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, fue el primer texto que la cantante escribió el año pasado. “Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años”, dijo en la red social y empezó a ser apoyada por sus seguidores y varias estrellas mexicanas.

Sasha invitó además a otras mujeres que hubieran sufrido abuso a no quedarse calladas y cambió el apellido de su acosador Llano por Ya no escribiendo Luis De Ya No.

La situación pasó al plano legal cuando la cantante interpuso una demanda que ahora tiene resultados.

¿A qué fue condenado Luis de Llano?

“El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor. Esto mediante una sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, indicó la cantante en sus redes sociales refiriéndose al veredicto del 10 de mayo de 2023. El resultado final se dio luego de que la artista entregara las pruebas suficientes para declarar la culpabilidad de su ex productor.

“Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía”, completó la artista en su mensaje.

Además de una importante cantidad de dinero que Sasha recibirá, y anunció irá destinada a fundaciones que previene el abuso infantil y guían a víctimas de ese delito, Luis de Llano deberá excusarse públicamente con la artista y no podrá volver a hablar del asunto, ya que esto la revictimizaría.