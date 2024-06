¿Sara Uribe se casó y luego se divorció?: “mi esposo no quería un hogar conmigo”

Luego de su separación de Fredy Guarín, la vida sentimental de Sara Uribe ha generado gran interés en sus seguidores, pues, desde entonces, no se le ha conocido una nueva pareja sentimental.

Como bien se conoció en el mundo de la farándula, la relación del exfutbolista y la modelo paisa fue bastante polémica, pues cuando iniciaron su romance, Guarín estaba casado con Andreina Fiallo, la madre de sus dos hijos mayores.

En ese momento, Sara era presentadora de Lo sé todo y Fredy jugaba en el Shanghai Shenhua. La antioqueña dejó todo y se fue con él a vivir a China. Allí tuvieron a su hijo Jacobo y, en redes sociales demostraban estar muy enamorados. Meses después, sorprendieron al anunciar su ruptura.

Reflexión de Sara Uribe

Hace unas horas, la presentadora publicó un video en sus redes sociales contando una historia que sorprendió a sus seguidores. Al comienzo del clip, que ya cuenta con más de 17 mil likes, Uribe relata una historia de amor que no tuvo un final feliz.

“Yo tenía un buen amor, tenía un amor por el que hacía todo, por el que dejé a mi familia, dejé a mis amigos y me fui a vivir a otro país. Ese buen amor me hizo creer de todo, que yo era el amor de su vida. Nos casamos con más de 160 invitados, una boda en ensueño. Construimos junto el hogar que siempre soñé, pero se me olvidó contar con el más importante porque, ¿saben qué? Yo con el tiempo me di cuenta que mi esposo no quería un hogar conmigo, entonces a pesar de que veía sus desaires y desplantes yo seguía remando y remando para sostener una relación que pendía de un hilo”, dijo.

De acuerdo con lo que contó, con el paso del tiempo esa persona comenzó a ser indiferente y la relación se fue acabando. “Él me decía cosas como ‘no me gusta como te vistes’, ‘no me gusta como cocinas’, ‘tienes barriga’, ‘te deberías mantener maquillada’, ‘yo veo muchas mujeres bonitas en la calle y llego y pues te veo a ti como...’, ‘pareciera que tuvieras un cuerpo que no es tuyo’, eso me decía. ¿Saben? Yo lo abrazaba y él se me quitaba disimuladamente, empecé a notar que no me tomaba de la mano y hasta se irritaba fácilmente. Yo pensaba que eso era normal en un matrimonio y que eso pasaba en las parejas, que eso eran momentos, ciclos que pasaban entre ellos. Yo no le contaba esto a absolutamente nadie y hasta llegué a normalizar esa situación”.

Pese a la insistencia de la mujer por recuperar su hogar, al final, se divorciaron. “Yo creí que todo estaba bien, que todo eso que me estaba pasando era normal hasta que un día, después de estar agotados emocionalmente él cogió, se sentó en la cama, me miró firmemente y me dijo ‘ya no te amo, me quiero divorciar’. Yo en shock entré en lágrimas y en sollozos, y le pregunté que, si había algo por hacer, que qué pasaba y él me dijo que no, yo insistí, que fuéramos a terapia, que hiciéramos algo por el matrimonio y él me dijo que no, entonces yo cogí toda la dignidad que me inculcaron desde pequeña y le dije, ‘está bien, mañana llamo al abogado’ en dos semanas estábamos divorciados, solicité la nulidad por lo católico porque tengo claro que merezco un buen amor, merezco que me amen con todas las fuerzas de su corazón, dejé de normalizarlo todo y entendí que las palabras pueden herir tanto como los golpes”, relató.

Sara Uribe contó la historia de una seguidora

Al final, Sara aclaró que esta historia no es suya, sino de una seguidora que se la contó y quiso compartirla para hacer una profunda reflexión e invitar a las mujeres a valorarse y a no permitir ningún tipo de maltrato en ninguna relación. “No normalicemos el maltrato físico ni emocional, hay cosas que no son normales, habla con amigas, cuéntale tus cosas, nunca es tarde... yo volví a empezar y hoy vivo plena y orgullosa de lo que soy... Esta no es mi historia, es la historia de una de ustedes que me la escribió y me contó con todas las fuerzas de su corazón por lo que había pasado y hoy se las estoy compartiendo. Quise contárselas porque sé que a muchas les ha pasado. Visibilizarnos y saber que otras personas han atravesado lo mismo y están vivas, bien y llenas de vida, nos impulsa a salir adelante”.