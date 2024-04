Sara Uribe reveló quién la dejó en bancarrota: “entré en depresión y me medicaron”

Sara Uribe no solo es una de las presentadoras más queridas del entretenimiento en Colombia, también es una de las modelos más destacadas a nivel nacional e internacional.

Sara Uribe Fotografía por: Archivo

En varias oportunidades, la antioqueña ha contado su historia de vida y cómo superó la pobreza y todas las adversidades que se le presentaron en el camino mientras intentaba salir adelante.

Sara Uribe, una exitosa empresaria

En un reciente video que publicó en su cuenta de Instagram donde tiene 7 millones de seguidores, la modelo contó cómo ha sido su lucha como empresaria, recordando cuando era una niña y tenía que trabajar en varios oficios.

“Yo aproximadamente a los 12 años acompañaba a mi mamá a vender tortas, esmaltes, quesos, a los 17 años tuve mi primer novio y él me llevaba en la motico, vendíamos camisetas y ropa. Los fines de semana iba y le ayudaba a un señor en las bodegas y vendía ropa con él... Entonces yo trabajaba en el hueco los fines de semana, yo todo el tiempo quería vender, trabajar, hacer plata, yo no me quería quedar en la pobreza... Luego comencé a ser mesera... Las oportunidades nunca se iban de mi mente, pero sí me la cerraron muchas veces en la cara con un NO y ese no para mí se convertía en un sí, sí voy a poder”, comenzó diciendo.

Una amiga dejó a Sara Uribe en bancarrota

A medida que fue creciendo, Sara Uribe fue soñando con tener una empresa, y lo hizo realidad; sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Una mujer a quien consideraba su amiga, terminó acabando con su economía. “Yo quise progresar, montar peluquerías y poderle brindar trabajo a las personas. Yo llegué a donde una persona, le confié mi historia, mis sueños, yo quería montar esa peluquería y reuní a muchas amigas, a una de ellas le conté mi experiencia, ella tomó la idea, y me dijo: ‘yo soy súper tesa, yo estudié, yo me gradué en Administración de Empresas o Negocios’, no sé qué fue lo que estudió... A ella le entregué mi platica... Yo monté como cinco peluquerías donde quebré, todas, menos la que tengo actualmente, que la conservo como ese sueño anhelado del cual no voy a desistir y para mí es como un tesoro y ese sueño que siempre tuve”.

Sara Uribe tuvo depresión

Cuando Sara se enteró de la quiebra quedó completamente sorprendida, sin saber qué hacer, su gran sueño se había acabado gracias al mal manejo que le dio su amiga a las diferentes peluquerías que montó.

“A esa persona yo le entregué mis sueños, todo, me fui porque tenía el sueño de tener hogar en el cual tampoco fui tan exitosa, cuando regreso digo ‘bueno, yo dejé trabajando mi platica, esta es mi empresa, dónde están mis peluquerías, dónde está todo’, y ella me dice ‘quebramos, le debemos a todo el mundo’. Las empleadas me tenían demandas, yo estaba endeudada en bancos, habían falsificado mis firmas, no le habían pagado a proveedores, habíamos quebrado, entramos en pandemia, no había plata para arriendo, yo quebré y no sabía qué hacer, entré en depresión, me medicaron, no sabía qué hacer para dar la cara, para pagarle a todo el mundo, para que a nadie le faltara absolutamente nada”, contó.

Para poder enfrentar todas las deudas que tenía, Sara Uribe tuvo que vender varias de sus cosas que con tanto sacrificio había conseguido. Al final, su supuesta amiga nunca respondió: “Hasta el carro me tocó vender y fuera de eso mi mamá se enferma, me toca pagarle el tratamiento, yo no sé cómo hice y de dónde saqué absolutamente todo para poder cubrir todas esas necesidades... Me quedé sin peluquerías, esta mujer no dio la cara con absolutamente nada y me dijo ‘yo no tengo, haga lo que quiera conmigo’. Me tocó ponerlo en manos de abogados y hasta el sol de hoy no ha pasado absolutamente nada”.