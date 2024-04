Sara Corrales y Robinson Díaz: reviven detalles del romance prohibido entre los actores

Sara Corrales y Robinson Díaz protagonizaron en 2009 uno de los escándalos más sonados de la farándula colombiana, cuando se descubrió que, luego de trabajar juntos en la novela Vecinos, tuvieron un romance a escondidas de la también actriz Adriana Arango, esposa del actor antioqueño.

Y aunque sobre el tema poco se habla en la actualidad, el periodista Julio Sánchez Cristo lo puso de nuevo sobre la mesa en días recientes, tras publicar en su canal de YouTube la entrevista que hizo a Corrales en aquella ocasión.

Sara Corrales y Robinson Díaz interpretaron en 'Vecinos' a Jessica y Oscar, una pareja de novios. Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

Los detalles del romance entre Sara Corrales y Robinson Díaz

En dicha conversación, emitida el 23 de julio de 2009, la actriz paisa rompió el silencio, resolvió algunas dudas y reconoció que cometió un error al involucrarse con un hombre que llevaba 17 años de casado y vivía junto a su esposa e hijo.

Y es que, por sorpresa para muchos, Sara admitió que la relación no solo se dio por la atracción física: ”Sí, me enamoré de él, cometí un error y soy un ser humano. Y si se trata de pagar las cosas, ya estoy haciéndolo con el dolor y sufrimiento que me han causado esta situación (...) Todos, en algún momento de la vida, nos hemos enamorado de la persona equivocada”.

De igual manera, Sara Corrales aseguró en ese momento que Robinson Díaz le dio la espalda, lo que le provocó una gran desilusión y le hizo pasar por uno de los peores momentos de su vida.

“Le pido disculpas a quienes resultaron afectados por ese sentimiento que yo tenía, pero les aseguro que no soy la persona maquiavélica que quieren mostrar. Mi único error fue haberme enamorado de él y haberle creído todas las cosas que me dijo (...) Entré en una profunda decepción al ver que la persona de quien yo estaba enamorada, y por quien sentí tantas cosas, lo primero que hizo fue darme la espalda en el momento más difícil ¡Esta ha sido la situación más compleja que he vivido en mi vida!”, explicó entre lágrimas.

“(Robinson) es una persona que se dejó manipular y no fue fiel a lo que sentía por mí. Es una persona que no cumplió su palabra y, por las cosas que me he dado cuenta, sencillamente no es el hombre con quien quiero estar. En las situaciones difíciles es cuando se conoce a la gente y él, en una de esas, fue cuando me dio la espalda”, agregó la actriz, quien en la actualidad tiene una relación junto a Damián Pasquini.

¿Cómo se descubrió la infidelidad de Robinson Díaz y Sara Corrales?

De acuerdo con la información que se conoció en su momento, Adriana Arango recibió una llamada por parte de supuestos agentes de la Policía Nacional, quienes le notificaron que el carro de su esposo se encontraba abandonado.

No obstante, al acudir a donde le indicaron, la actriz encontró que el vehículo de Robinson Díaz estaba en perfectas condiciones, pero parqueado frente a la residencia de Corrales. Fue entonces cuando se dio cuenta de la infidelidad.

“Según dice Adriana, la actriz bajó en sudadera del edificio, sin decirle nada y en actitud desafiante solo le hizo señas con la mano para que la siguiera. Adriana entró, la siguió a su apartamento y ella la condujo a su cuarto, donde estaba Robinson”, se lee en un artículo de El Tiempo, publicado el 14 de julio de 2009, que todavía se encuentra disponible en su página web.

Sin embargo, en su charla con Julio Sánchez Cristo, Sara Corrales aprovechó para desmentir algunos rumores que se suscitaron entre la prensa: “Quiero aclararle que no fui yo quien llamó a la Policía, ni quien la hizo entrar y, además, que el hijo de ella no estuvo presente en mi apartamento cuando eso pasó”.