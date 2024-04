Sandra Muñoz, de LCDLF, vendía chance de niña. “El reinado me rechazó por pobre”

Sandra Muñoz ha sido noticia recientemente por sus actuaciones en ‘La casa de los famosos’. La modelo y actriz de 45 años, que ya habíamos visto en el reality Survivor había estado alejada de la pantalla colombiana por años, pues decidió instalarse en República Dominicana, donde vive con sus tres hijos.

En ‘La Casa de los famosos’ tuvo una breve relación con otro de los participantes, Juan David Zapata, misma que no prosperó y que incluso, ha sido motivo de discusión entre los concursantes como Karen Sevillano, quien le ha reprochado a Juan David ser un manipulador y no ser claro con Sandra.

Volviendo a la también empresaria manizalita, recordamos que tuvo a finales de los 90 una fructífera carrera como actriz en series como De pies a cabeza, Padres e hijos y Paraíso tropical, una versión local de ‘Guardianes de la bahía’. En aquel tiempo era reconocida como la Pamela Anderson colombiana.

Sandra que saltó a la fama luego de ganar el concurso de la mejor cola, en 1997, se convirtió en imagen de varias marcas como Puma.

Sin embargo, antes de esa gloria la misma modelo reconoció en entrevista que sus Navidades y en general, su infancia fue bastante dura. Para la revista TvyNovelas Colombia en 1998,contó que hasta los 9 años fue muy pobre, pero contaba con la presencia de sus dos progenitores. Luego, sus padres se divorciaron y debió enfrentar una situación muy compleja.

Sandra Muñoz, de ‘La casa de los famosos’, ayudaba a su madre a vender lotería

“Hasta los 9 años mi vida fue normal. Éramos una familia humilde pero no pasábamos necesidades, aunque cuando se aproximaban épocas como la Navidad, como cualquier niña, soñaba con costosos regalos que, debido a la situación económica, no podían darme. Por ejemplo, siempre quise tener una barbie de las finas, pero debía conformarme con una muñeca barata que a duras penas podían comprarme mis padres”

Sandra relató que acompañaba a su madre, doña Aliria, y le ayudaba a vender periódicos, revistas, lotería y chance, en el puesto que ella tenía frente al palacio municipal de Manizales, sin embargo, soñaba con poder ganar dinero y apoyar a su familia entera.

“Por eso, cuando un amigo gay, que desafortunadamente murió, me propuso participar en el concurso Niña Caldas, no lo dudé. Además, con modestia, debo admitir que desde chiquita llamé la atención por ser bonita y tuve la dicha de ganar. Pero al mismo tiempo fui con mi mamá a pedirle ayuda a Luz Marina Zuluaga para viajar a Bogotá a representar a mi departamento en el Concurso Nacional, nos regaló porque estos eventos, según ella, no eran para personas pobres”, reveló Muñoz refiriéndose a quien en esa época era la única Miss Universo que Colombia había tenido. Zuluaga representó a Caldas en Cartagena y luego fue a Miss Universo. También confesó la joven modelo que esa negativa la impulsó más pero que cuando hablaron con el Concurso de Belleza de Cartagena, una vez más la rechazaron por no tener apellido ni recursos.

Quien se convirtió en su apoyo fue su novio de entonces, Diego Ortiz, que le ayudó a terminar sus estudios de Mecánica Dental. Luego fue cuando viajó a Bogotá en busca de su sueño de ser modelo, que finalmente consiguió. A partir de entonces, la historia de pobreza y escasez fue justamente eso, historia. Quedó en el pasado.

