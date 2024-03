Sandra Muñoz, de ‘La casa de los famosos’, tiene hijo reguetonero ¿Quién es?

Sandra Muñoz es una de las 19 participantes que siguen compitiendo en La casa de los famosos Colombia y, con el pasar de los días, son cada vez más los datos que se conocen sobre su vida privada.

En diferentes momentos del reality show, por ejemplo, la famosa modelo ha hablado con orgullo sobre su hijo. Sin embargo, lo que algunos no saben es que se trata de un cantante de reguetón.

¿Quién es el hijo de Sandra Muñoz, concursante de ‘La casa de los famosos’?

Su nombre real es Julián Andrés Cabrera Muñoz, pero en la industria musical se le conoce como Kooky. Se dedica a la música urbana y su más reciente lanzamiento se titula Digits.

De acuerdo con las cifras de Spotify en 2023, Kooky tuvo más de 100.000 oyentes en este año y más de 273.000 reproducciones en sus canciones.

Cabe recordar que Julián Andrés nació fruto de la relación entre Sandra Muñoz y Nelson Julián Cabrera, hombre con el que la también actriz estuvo casada hasta 1999, cuando quedó viuda.

¿Sandra Muñoz tiene pareja?, su hijo responde

En una entrevista con el programa Mañana Express, al joven cantante se le preguntó sobre la situación sentimental de su mamá. Y es que, tras llegar a La casa de los famosos, la mujer aseguró que tenía pareja, pero en días recientes cambió su versión.

“Antes de entrar al programa hubo (entre Sandra y su ex) algunas discusiones y cosas que no se pudieron resolver, y ahora no creo que, luego de tres o cuatro semanas, se puedan organizar y menos si no hay comunicación“, comentó Kooky.

En cuanto a la opinión de Julián Andrés Cabrera Muñoz del romance que, al parecer, estaría surgiendo entre Sandra Muñoz y el joven Juan David Zapata.

“Con Juanda... bien. Hay muchos hijos celosos y que ponen problema, pero yo no, yo solo quiero lo mejor para ella y la apoyo incondicionalmente con lo que quiera (...) Quiero verla, darle fuerza y decirle que todos estamos aquí con ella. Y sí, me alegra por Juanda está ahí acompañándola, me alegra por el parcero“, concluyó Kooky, quien concluyó su entrevista con el baile de la viral canción de ‘Sandra quiere saber si el marido tiene moza’.