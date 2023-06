Esta es la enfermedad por la que Sandra Bullock está retirada de la actuación

Sandra Bullock, la laureada actriz que enamoró en recordadas cintas como La casa del lago, Miss simpatía, Gravedad, El demoledor, Mientras dormías y Máxima velocidad, hoy es noticia por una faceta que poco a poco sus admiradores han ido descubriendo, la de interiorista y restauradora de casas históricas, pues desde el año pasado está alejada de los sets de rodajes, luego de revelar que sufría de un síndrome.

Bullock, nominada tres veces a los Oscar, y ganadora de la estatuilla en el 2099 con Un sueño posible, desde que debutó en el 1987 en Hangmen se convirtió en uno de los talentos preferidos por directores, público y productores, rodando desde entonces más de 50 películas, una cifra muchos desearían alcanzar, pero este trajín le pasó factura.

Sandra Bullock se retiró temporalmente de la actuación para cuidar de su salud. Fotografía por: GettyImages

¿Cuál es el síndrome que afectó a Sandra Bullock?

Y es que la estrella de películas románticas, de acción, ciencia ficción y drama hoy sigue en recuperación del síndrome del trabajador quemado, como se le conoce al síndrome de Burnout, condición que reveló a principios del 2022 durante la promoción de la película La ciudad perdida. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Bullock anunció que se retiraría temporalmente de la actuación para cuidar su estado de salud. Habló sobre su agotamiento físico y, sobre todo, mental y confesaba su necesidad de tomar un descanso.

La actriz, una de los mejor pagadas en Hollywood, comentó que se tomaría unos meses y que no aceptaría ningún personaje. “Estoy con burnout. Estoy tan cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé”, admitió Bullock sobre su retiro temporal de la pantalla grande. Y es que este este síndrome es un escalón más elevado del estrés laboral, que genera desgaste profesional, afectando la salud física y mental, además de agotamiento y desmotivación.

Por eso, la actriz se ha concentrado estos meses en su familia, en especial disfrutando de sus hijos adoptivos Louis y Laila, a quienes no veía crecer por estar inmersa en su trabajo, ya que siendo Bullock una persona tan profesional la parte laboral le absorbía los otros aspectos de su existencia, incluso cuando tenía sus supuestos descansos.

“Me tomo mi trabajo muy seriamente, pero ahora solo deseo estar con mis hijos y mi familia las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Esto significa que me voy a dar un tiempo de descanso”, afirmó la actriz en ese momento.

El síndrome de Burnout ya no es una rareza. En enero de 2022 la OMS lo incluyó en la 11ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, describiendo a esta condición como un “estado de agotamiento vital” derivado del estrés crónico causado del trabajo. Hay 4 niveles, el leve, el moderado, el grave y el extremo, que puede terminar en intentos de suicidio.

Por el momento, no se sabe la fecha en que Sandra Bullock encarnará un nuevo personaje, ya que este síndrome no tiene tiempo concreto de recuperación. Mientras tanto, invierte su talento en su otra pasión, ya que como ella misma lo dice, “Si no fuera actriz, sería arquitecta”, centrando talento como restauradora de casas históricas, siendo su proyecto más importante una casa adosada del siglo XIX en Manhattan, una propiedad que requería “mucha restauración y amor”.