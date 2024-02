Samo, asesor de ‘La Voz Kids’, recordó la muerte de su hermano: “fue muy fuerte”

Luego de terminar las ‘Audiciones a ciegas’, Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek presentaron a sus asesores, encargados de ayudarles a preparar las batallas en el diamante de La Voz Kids, y de escoger a los participantes que abandonan la competencia y los que continúan a la siguiente etapa.

Te puede interesar: Greeicy Rendón “dejó ir al ganador” de ‘La Voz Kids’

La Voz Kids Fotografía por: Instagram @lavozkidscolombia

Samo, exintegrante del grupo Camila, es asesor de Andrés Cepeda. En el reciente capítulo, el artista expresó que se sintió identificado con uno de los concursantes. “Me impresionó mucho la razón por la que cantaste este tema. Esto me recuerda que yo también vengo de un lugar caluroso, con playa y tenía un hermano con el que cantábamos juntos, pero él se fue al cielo hace algunos años y cuando eso pasó, fue algo muy fuerte en mi vida”, dijo.

¿Qué le pasó al hermano de Samo, asesor de ‘La Voz Kids’?

Sobre ese tema, el artista también concedió una entrevista para el programa Venga la alegría de TV Azteca. Allí reveló detalles sobre la enfermedad que acabó con la vida de su hermano Daniel Parra.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aqu

“Mi hermano empezó a decaer de salud, hasta que de repente me enteré de que mi hermano tenía cáncer. Él me dijo: ‘Tenemos que hacer una reunión de familia, porque quiero decirles que estoy muy mal y no sé cuánto tiempo me quede de vida’”, relató.

Pese a todos los esfuerzos que hicieron, Daniel Parra no puso sobrevivir a esa enfermedad. “Mi hermano quien estaba en Veracruz me dijo: ‘Llévame a Ciudad de México, quiero buscar la posibilidad de sobrevivir a esto’. Cuando llegó al país, el cambio de altura le causó una crisis muy fuerte, así que tuvimos que llevarlo de urgencias, cuando lo cambiamos de hospital, estando él en una camilla me dijo: ‘Te amo, hermano’. Fue lo último que escuché de él, me hubiera gustado abrazarlo y no dejarlo ir, pero a veces es imposible quitarle la muerte de las manos a esos seres que amamos “, relató con mucha melancolía.

También Samo, asesor de La Voz Kids, recordó cómo fue el momento cuando su hermana le dio la lamentable noticia del deceso de su hermano, a quien describió como su ‘alma gemela’: “20 días después murió. Hacía falta una trasfusión de sangre, y las personas ya iban camino al hospital para donar, cuando me llama mi hermana y me dice: ‘diles que se regresen porque ya no es necesario”.

Vea también: Camilo y Evaluna son criticados por pintarle las uñas a Índigo: así le quedaron

Aunque han pasado algunos años, el hermano de Samo sigue presente en su vida y en cada una de sus presentaciones: “mi hermano sigue vive en los recuerdos, trabajó junto a mí y compartimos el placer por la música. Cada vez que voy subiendo esos escalones hacia un escenario, él siempre está presente”.