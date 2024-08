Rolando Ochoa reveló las últimas palabras de Martín Elías tras el accidente

El 14 de abril del 2017, el mundo del entretenimiento en Colombia se vistió de luto con la trágica y repentina muerte de Martín Elías, el hijo menor de Diomedes Díaz y Patricia Acosta.

El cantante vallenato sufrió un aparatoso accidente de tránsito luego de dar un concierto en Coveñas. El artista se iba a encontrar con su esposa Dayana Jaimes y sus dos hijos, Martín Elías Jr y Paula Elena, para disfrutar de unos días de descanso, cuando el vehículo en el que se dirigía perdió el control y dio varias vueltas, dejando a todos los ocupantes gravemente heridos.

Martín Elías. Fotografía por: Instagram

De acuerdo con los informes de las autoridades, el accidente ocurrió sobre las 7:40 a.m del Viernes Santo en la vía San Onofre (Sucre) – Lórica (Córdoba), a la altura del sector Aguas Negras. El artista fue trasladado al hospital de San Onofre con varias complicaciones como lesión cardíaca, trauma cerrado de abdomen, contusiones pulmonares bilaterales, edema pulmonar, contusión cardíaca, edema agudo pulmonar, edema agudo cerebral, entre otras.

Debido a su estado crítico, fue trasladado a la Clínica Santa María de Sincelejo, donde, finalmente, falleció sobre las 12:45 p.m. dejando un enorme vacío en el mundo vallenato en Colombia.

Así fueron los últimos minutos con vida de Martín Elías

En ese momento, la fórmula de Martín Elías era Rolando Ochoa. El acordeonero fue el primero en llegar al lugar de los hechos y el primero en socorrer al cantante. En una entrevista con el influencer Dímelo King, el acordeonero se refirió a ese trágico momento cuando vio a su amigo en esa situación:

“Yo fui quien lo reconocí, y me dijo ‘ayúdenlos a ellos, que están peor que yo’, sin saber él que él era el que estaba más golpeado”, relató. De acuerdo con lo que dijo, mientras iban camino al centro médico, él le suplicaba a Martín que no se fuera a morir.

“Yo estaba en ‘shock’ y lo único que decía era que no le dejaran dormir, yo le decía ‘hijo, no te duermas’. A mi primo que lo llevaba entre los brazos, yo le decía ‘despiértalo, no me lo dejes dormir’. Y yo, manejando y pendiente, íbamos los tres ahí, yo le gritaba que no se durmiera (…). Pero son cosas que tú no puedes controlar”, contó con nostalgia.

“Él no quería morirse, era lo que más decía, que no lo dejaran morir... Cuando ya lo vi en la camilla, un poquito de mal color, ahí yo dije ‘pero qué pasa’. Y ahí me acerco a la enfermera y le pregunto y le pedí que me dijera la verdad y ella me decía ‘todo está bien, no te preocupes’, pero yo sabía que eso no era tan cierto, ahí dije que algo no estaba bien y fue ahí cuando me comencé a preocupar. El médico me llamó y me decía ‘la situación está complicada’”, añadió el artista sobre el momento en el que su amigo murió en el hospital.

Martín Elías no quería ir al concierto de Coveñas

Ochoa reveló que días antes del concierto, Martín expresó su deseo de no ir: “él llegaba y le decía a Juan Camilo Vega ‘di que cancelen eso para yo devolverme’. De todas maneras, tocar los días santos es pesado, trabajar esos días es pesado. Él y yo casi nunca lo hacíamos, yo no sé por qué a él se le dio por agarrar eso. Fue porque veníamos de unas vacaciones y cuando entramos resulta que se pega con Semana Santa, entonces él dice ‘los pelados tienen un mes sin tocar ahora una semana más, coge ese baile ahí’”, explicó.

Sobre el momento exacto del accidente, dijo: “íbamos en carros diferentes, él iba ahí detrás de mí, en cuestión de minutos me pasaron y ya cuando él dobla la curva y luego yo, los encuentro allá volteados. Martín fuera de la camioneta allá tirado, fue una experiencia muy fea”.

Finalmente, el artista señaló que superar la muerte de Martín Elías no fue nada fácil: “Fue un trance muy fuerte para mí, demoré casi un año para reponerme, de hecho fue el año en el que fracasó la unión de Elder. Yo no estaba conectado con la música, con nada, simplemente trabajé porque tenía que trabajar. Era muy difícil. Elder no gustaba en la gente, no era posible encajarlo por el dolor que había. Veían al grupo de Martín con Elder y a la gente no le gustaba”.