Robinson Díaz y Adriana Arango: así fue como se enamoraron: “fue horrible”

Adriana Arango y Robinson Díaz no solo son dos grandes actores colombianos, sino también, conforman una de las parejas más sólidas de la farándula en Colombia.

Así comenzó la historia de amor de Robinson Díaz y su esposa Adriana Arango

Los artistas tienen una historia de amor que, como muchas otras, comenzó con un flechazo a primera vista. La primera vez que se vieron fue en una obra de teatro. Robinson, ya reconocido actor, quedó cautivado por la belleza de Adriana, quien también era actriz y comenzaba a abrirse camino en la profesión.

Adriana Arango y Robinson Díaz. Fotografía por: Teatro Cafam

Así lo reveló la pareja en una entrevista con Bésame radio, donde brindaron algunos detalles de cómo fue su primer encuentro. “Yo la vi a ella en el TPB, estaba presentado una obra de Gabriel García Márquez y la vi entre el público y le pregunté a una amiga que trabajaba conmigo que quién era esa mujer tan hermosa que estaba con el público. Ella me dijo ‘es una amiga de Medellín’, y yo le dije ‘¿es amiga tuya? Preséntamela’. A los días ya la vi y me pareció hermosa y entonces ya empecé a hablarle”, contó el actor que interpretó a don Rigoberto Urán, en Rigo, de RCN.

Asimismo, el actor señaló que, gracias a que tenían varios amigos en común, sus encuentros comenzaron a ser más continuos. “Teníamos amigos en común, entonces nos presentaron y ahí fuimos conociéndonos... Empezamos a bailar. Había un lugar en La Candelaria y bailábamos mucha salsa, y ahí fue donde se empezó a formalizar esta unión que hoy en día tenemos un hijo que trabaja con nosotros y el gran resultado son nuestras carreras, nuestro hijo y una compañía de teatro que se llama La Tropa”, resaltó Díaz.

Adriana Arango se decepcionó de Robinson Díaz

Aunque la actriz reconoció que el actor también le gustaba, cuando comenzaron a hablar hubo un comentario que él hizo que terminó, por un momento, desencantándola.

“Yo me impacté mucho cuando lo vi, quedé muy impactada, como si fuera alguien que yo ya conocía, fue una cosa como rara, y luego él se acercó y empezó a hablar y a decir unas cosas más tontas, un comentario machista horrible, me había encantado, pero ya no. Ahí nos fuimos juntando, hablando y todo comenzó”, aseguró para el mencionado medio de comunicación.

A pesar de esa mala impresión, el destino tenía otros planes para ellos. Descubrieron que tenían mucho en común, no solo la pasión por la actuación, sino también un gran sentido del humor y una forma similar de ver la vida. La chispa del amor surgió entre ellos y poco a poco fueron construyendo una sólida relación.