¿Recuerdas a Alex de ‘Isa TKM’? Así se ve tras 16 años del estreno de la novela

Tras 16 años del estreno de la telenovela Isa TKM, los protagonistas de la producción de Nickelodeon decidieron reunirse y dar una grata sorpresa a los fanáticos de la serie, estrenada en el 2008. Esta historia, que narra los amores, los problemas de la adolescente Isabella Pasqualli, fue protagonizada por María Gabriela de Faría, Reinaldo Zavarce y Milena Torres, y enamoró a centenares de jóvenes alrededor del mundo.

Puedes leer también: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se van de Colombia. Así lo confirmó la ‘influencer’

“Todo cambia. Ustedes permanecen. A por 16 años más de hermandad. Los amo con todo mi corazón”, comentó María Gabriela de Faría (Isa) en una galería de imágenes en Instagram donde comparte con sus excompañeros de set.

En medio de la emoción del reencuentro, los seguidores de la novela venezolana están hablando del video que Reinaldo Zavarce, quien interpretó a Alex Ruíz, subió a TikTok.

En el clip, ‘Peche’, como se le conoce, aparece vestido, inicialmente, con una camisa elegante, de rayas negras y blancas, y unas gafas de color negro. Luego cambia de outfit, y lleva una camiseta azul de rayas negras, no usa gafas, y tiene su cabello diferente. De fondo suena la canción Dear Maria, Count Me In, de All Time Low.

Su look hizo que sus fanáticos recordaran al famoso personaje que interpretó en Isa TKM. Con nostalgia, muchos de ellos dejaron mensajes de cariño en la sección de comentarios de la publicación. “Él es Alex Isatkm”, “Volvió Alex Ruiz”, “Esto me llevó de vuelta a los tiempos de mi obsesión con ISA TKM. Sigo teniendo el CD de las canciones”, “Volví a tener 12 por un momento”, “No pensé que fuese posible revivir un crush que enterré hace 13 años”, “La juventud eterna bro, pareces como de 24″.

Te puede interesar: Así es la casa de Daniel Arenas en Miami

¿Quién es Reinaldo Zavarce, Peche en Isa TKM?

Nacido el 8 de junio de 1988 en Caracas, Venezuela, Reynaldo Zavarce es actor, modelo y cantante. El artista de 39 años es muy activo en las redes sociales. Además de participar en Isa TKM y Isa TK+, su secuela, ha estado en producciones como Día Naranja, Toda una dama y Don Quixote: The Ingenious Gentleman of La Mancha. El caraqueño, que fue novio de María Gabriela de Faría, está radicado en Los Ángeles.