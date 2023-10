Reconocida presentadora ordena a su equipo cómo dar la noticia de su muerte

El programa más antiguo del entretenimiento en la televisión mexicana es Ventaneando, que además se ve por varias señales internacionales en todo el continente. Su conductora y directora Pati Chapoy se ha vuelvo famosa por lanzar al aire exclusivas relacionadas con las celebridades latinoamericanas.

También ha tenido en estudio invitados que hablan de sus pérdidas y lutos y naturalmente en más de una ocasión han tenido que dar la noticia de famosos que mueren inesperadamente. Otras informaciones que han tenido que dar es la concerniente a los quebrantos de salud de algunos de sus miembros del equipo.

Y justamente sabiendo que la muerte es tan certera como la vida misma Pati Chapoy dio a conocer cómo desea que se cubra su muerte, si esta llegare a ocurrir cuando aún está en el programa.

Fue a la publicación mexicana Quien, que Chapoy habló de lo que desea en caso de que la muerte le llegue inesperadamente, también aseguró que todas esas recomendaciones ya las sabe sus periodistas.

Pati Chapoy ya ha dado instrucciones por si muere en el programa

La periodista declaró que todos ellos “tienen instrucciones específicas sobre lo que deben hacer” cuando ella fallezca.

“Siempre he comentado que no me voy a perder la noticia de mi muerte y seguramente va a ser en el foro de Ventaneando o haciendo una entrevista”.

La periodista y presentadora, de 74 años, indicó que está consciente del momento en que pueda partir.

“No tengo por qué parar por nada, me refiero a que no soy tierra fértil ni para el miedo ni para cualquier emoción que me obligue a parar. Eso sí lo quiero dejar muy claro”, dijo Chapoy.

Entre las declaraciones que dio la mexicana, destacó que si llega a fallecer durante la emisión de Ventaneando, no quiere que se cancele la emisión, ya que la noticia debería de darse en ese momento.

“Si aquí me pasa algo, nada de que cortan cámaras ni nada, automáticamente resuelven la situación y la noticia la damos nosotros”, dijo también la presentadora, cuyas declaraciones se han vuelto tendencia, pue son existen palabras similares que haya pronunciado algún colega suyo.

