Reapareció autora de ‘Viva Colombia, viva Falcao’: su situación es dramática

Alexy Hernández es una mujer cartagenera que se dio a conocer hace 10 años en redes sociales gracias a Viva Colombia, viva Falcao, una canción que, a pesar de las burlas recibidas, todavía goza de gran popularidad entre la comunidad internauta.

El tema, como lo indica su título, es una dedicatoria al goleador colombiano, quien lideró la clasificación de la Selección Colombia al Mundial Brasil 2014. Sin embargo, lo que lo hizo popular fue la peculiar interpretación de su compositora.

¿Qué ha pasado con la mujer que cantó ‘Viva Colombia, viva Falcao’?

En una charla con El Universal, Alexy Hernández recordó que, aunque la música no es su profesión, sí es una de sus más grandes aficiones desde que era niña. Incluso, aseguró que le sirvió como refugio en momentos duros de su vida.

“Yo era una niña muy tímida, pero me gustaba cantar. Yo me metía en mi habitación o me ponía en algún rincón y cantaba mucho. Algunos días ya cantaba hasta para olvidar que tenía hambre porque cuando mi papá nos abandonó pasamos mucho trabajo y mi mamá no tenía cómo mantener la casa”, comentó la mujer, quien hoy se dedica a la venta ambulante de lotería.

La creadora de Viva Colombia, viva Falcao no ha dejado de experimentar momentos difíciles e incluso trágicos. Hace poco menos de un año, por ejemplo, la casa en Cartagena donde vivía junto a su madre de 94 años y otras personas de la tercera edad, se desplomó y quedaron desamparadas.

“En el rancho que se me cayó no tengo nada, solo hay piedras, palos, y donde estoy viviendo ahora no tengo ni televisor para verme los partidos. Se me cayó el rancho. La lluvia me lo botó. Estamos viviendo acá alquilados. Estamos mal porque esto es pura agua. Con lo poquito que cogemos, pagamos los servicios. Necesito alimentos y ayuda, estamos mal”, expresó Alexy Hernández.

Te puede interesar: Actriz de ‘Padres e hijos’ que habita las calles vive nuevo drama por maltrato

“Me preocupa que tengo mi vivienda destruida. No tengo arena, cemento ni otro material para poder arreglarla. Esa casa fue un regalo de Dios hace más de 40 años, pero no resistió la lluvia y las paredes estaban muy deterioradas”, agregó en su entrevista con dicho medio.

La vida de la cantante de ‘Viva Colombia, viva Falcao’, está a punto de cambiar

Teniendo en cuenta el eco que generó la dramática historia de Alexy, así como la popularidad de su más grande éxito, el propio Radamel Falcao aprovechó su regreso a Colombia para conocer personalmente a una de sus más grandes admiradoras.

“Alexy, qué gusto conocerte. Contento de saludarte. Vine a Millonarios, ya te debiste haber enterado, y el 16 de julio va a ser mi presentación acá en Bogotá. Quisiera invitarte para que vengas. Gracias por todo, por la canción, por el esfuerzo que hiciste para hacerla y por tus buenos deseos. Así que nos vamos a ver pronto”, se escucha decir a ‘El Tigre’ en una videollamada que sostuvo con Hernández.

Otra buena noticia que recibió en horas recientes la cantante de Viva Colombia, viva Falcao es que, según la Alcaldía de Cartagena, en próximas semanas se le hará la entrega de una casa en óptimas condiciones para que pueda vivir con su mamá. Además, la mujer de 94 años recibirá atención integral y una silla de ruedas que necesita y no tiene.