Reaparece Adriana Romero, de Ana de nadie, y se muestra sin tapujos: “Logré sanar”

Mientras Adriana Romero interpretaba a Genoveva en ‘Ana de Nadie’, un personaje que experimentaba fuertes desafíos como una lucha contra el cáncer y los temores propios de la enfermedad y posteriormente, una viudez inesperada, la actriz bogotana también sorteaba retos complejos en su vida.

Ella misma ha revelado a revista Vea que hace un tiempo enfrentaba distintas crisis. Pero en lugar de regodearse en ellas o estancarse la actriz supo que su situación era una gran oportunidad para crear y de paso, sanar. De ahí surgió “Había una vez, un monólogo a dúo” que en breve presentará la artista, algo que la tiene muy entusiasmada, pero también bastante asustada, pues se trata de un trabajo más que profesional, muy personal. De las crisis, del proceso de meses para convertir esas situaciones en una pieza y cómo se siente ahora habló Adriana.

“Estaba pasando por una crisis personal a todo nivel”, Adriana Romero

¿Cuándo comenzaste a desarrollar esta historia y cuál fue la motivación o inspiración?

“Yo comencé a trabajar en esta historia más o menos hace dos años, porque primero quería tener un quería trabajar en un monólogo, me gustaba la idea de hacer un monólogo y empecé a escribir este texto. Estaba pasando por una crisis personal muy grande a todo nivel después de mi separación y también por temas como laborales, transiciones. Creo que todo se juntó, como pasa en la vida, que es como que todo se junta cuando tiene que juntarse. Yo estaba pasando por una fuerte crisis, estaba muy bien, pero sabía que necesitaba como un proceso de, no diría de sanación, porque pero sí de convertir eso que me estaba pasando en algo artístico. Entonces empecé a escribir y fue súper bonito porque en la medida en que empecé a escribir me di cuenta que también lo que quería era rendirle un homenaje a mi mamá, a mi papá, hacer un recorrido por mi vida, el nacimiento de mis hijas, la importancia que ha tenido mi hermana en mi vida. Y se convirtió como un homenaje a todas las mujeres en mi vida y pues como un homenaje también al amor, que es básicamente lo que creo que es la obra, un homenaje al amor”.

Adriana estrenará Había una vez en los próximos días Fotografía por: cortes

¿Qué fue lo más difícil al construir la historia teniendo en cuenta que parece ser un ejercicio artístico pero también sanador …?

“Lo más difícil yo creo que fue la valentía, o sea, superar el miedo, que tenía de hablar de ciertos temas muy personales que toco en la obra. Me daba mucho miedo, primero que todo conmigo misma, como indagar ahí, trabajar desde ahí…. O sea, lo más difícil sin duda fue superar el miedo a verme y a sentirme tan vulnerable…. Eso me daba mucho miedo, pero me ha hecho muy feliz”.

¿Qué lograste sanar en la creación de la pieza y que crees que logres sanar o reparar en la presentación misma de ella?

“Yo creo que logré sanar muchas cosas, muchas. Digamos que mi objetivo no era sanar necesariamente, pero sí transformar ciertas experiencias. Logré sanar en gran medida la relación que tengo con todas las mujeres en mi vida, de mi familia, mis abuelas, mi mamá, mis tías, mis hijas, mi hermana, porque creo que este es un ejercicio más que todo como de reivindicación de lo femenino en mi vida, pero también reparar las figuras masculinas que pues la principal, mi papá, porque se fue muy joven hace ya varios años y me quedé con un vacío muy grande con él. También con Rodrigo, mi ex esposo, con quien también tengo un amor enorme y fue muy bonito poder transformar esa relación, pues que se acabó, pero reconocer ese amor que todavía y que siempre estará en mi corazón hacia él y hacia lo que vivimos y hacia lo que construimos, que es nuestra familia y nuestras hijas. Y creo que cuando lo vea el público, espero ser una fuente de inspiración, eso es lo que aspiro más bien hacer una fuente de inspiración para uno poder ver todas las situaciones de la vida que son desafíos en verdaderas y reales oportunidades de transformación y de crecimiento, porque así fue para mí y eso es lo que espero poder comunicar en la obra, que uno no se debe quedar como en las en las situaciones dolorosas, difíciles, sino que debe convertirlas en una oportunidad de crecimiento”.

“Estoy muerta de miedo”, Adriana Romero

¿Cuánto tiempo te tomó llegar al escrito final de la obra y ahora antes de estrenar, te asusta ponerte en evidencia frente a un auditorio?

“Desde que empecé a escribir hasta que la terminé de montar ha pasado un año y medio. Y estoy muerta de miedo, claro que sí, estoy mucho miedo. Ponerme en evidencia pues no sería como la palabra que yo utilizaría, pues porque yo no tengo nada que esconder. Yo siento que lo que sí me da miedo es verme tan vulnerable, como se dice, poner la carne en el asador, esa es un poco la sensación, pero realmente me gusta estar haciéndolo, me produce una sensación como de mucha liberación esta entrega tan honesta y tan abierta y tan sin tapujos que estoy haciendo de mi vida y de mi experiencia y de quien yo soy, más que todo frente al público y estoy muy feliz de compartirlo con el público en esta temporada, pero sin duda estoy muerta, muerta de miedo.

¿Qué cuenta “Había una vez”?

El monólogo plantea a una mujer que espera en un aeropuerto un vuelo de conexión pero es detenida por algo o alguien, lo que pone en riesgo la posibilidad de llegar a su destino final. Sin saber muy bien la razón de su detención, ella hará lo posible para que no le abran la maleta en la que carga una vida entera porque teme que si la abre, le será imposible volverla a cerrar. Se trata de un relato donde la protagonista descubrirá que para poder dejar atrás el pasado, será necesario liberarse de todo ese equipaje que no le permite avanzar, aunque a veces esas maletas no son lo que pensamos. La obra cuenta con la producción general de Viviana Sierra, la actuación de Adriana y de Édgar Durán Jr, la asistencia de de Miguel Dávila. Es una producción de El Círculo Producciones. Estará en temporada de jueves a sábado, a las 8:00 p.m., del 16 de mayo al 1 de junio, en el Estudio de La Piña.

