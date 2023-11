Raúl Ocampo sigue en duelo por Alejandra Villafañe “pasan los días y acá vamos…”

El pasado 21 de octubre la actriz Alejandra Villafañe, falleció como consecuencia de un agresivo cáncer que padecía desde hacía varios meses. La partida de la también exreina de 34 años que vimos en producciones como Pálpito, El yuppie y el guiso, Pa´quererte y La nieta elegida enlutó al medio artístico colombiano, pues Alejandra era parte de esa nueva generación de destacados talentos que incluso se proyectaba internacionalmente. Su carrera quedó en pausa a comienzos del año cuando fue diagnosticada con el mal.

A lo largo de la lucha de la actriz contra la enfermedad, su novio el también Raúl Ocampo se convirtió en uno de sus principales apoyos. En las redes sociales los dos publicaron emotivos y esperanzadores mensajes y hasta el último día ambos permanecieron con la fe intacta. Sin embargo, el fatal desenlace llegó y Raúl, a quien vimos en Café con aroma de mujer y Ana de Nadie recientemente, compartió un sentido mensaje en el que rindió homenaje a su gran amor destacando su personalidad, lucha e impecable manera de ser.

Raúl Ocampo encuentra en el ciclismo una manera de llevar su duelo

A dos semanas del fallecimiento de Alejandra, Raúl ha procurado llevar un duelo sano a su novia y rendir tributo a su memoria siguiendo adelante. El actor publicó imágenes donde deja ver que el deporte se ha convertido en una terapia y bálsamo para superar este difícil momento. “Pasan los días y acá vamos… pedaleando. Un momento a la vez. Sin que el pasado asfixie ni que el futuro se vea ansioso. Acá. En ese punto al que la respiración nos trae… acá, ahora”, escribió en la publicación el actor donde mostró imágenes de él pedaleando animado. Luego complementó con un agradecimiento: “Quiero darle las gracias a todas las personas y a su inmenso corazón porque a través de este medio me han manifestado su amor, su buena energía y su apoyo. Me han hecho sentir sostenido y respaldado. Que Dios devuelva multiplicado por 1000 cada deseo y cada intención que me envían”.

Pero el deporte no es algo que practica solo el actor. SU colega Andrés Parra compartió una imagen donde se ve con Ocampo y escribió: “La bici salvándonos la vida mi adorado @ocamporao. Bienvenido al club de los pensionados!” recordemos que al actor Parra, protagonista de Escobar el patrón del mal, practicar el ciclismo se ha convertido también en una ayuda para superar eventos difíciles como por ejemplo su separación.

