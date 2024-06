Raúl Ocampo reveló si tendrá nuevo amor tras la muerte de Alejandra Villafañe

El 21 de octubre del 2023, el mundo del entretenimiento en Colombia se vistió de luto con la muerte de la actriz Alejandra Villafañe, quien luchaba contra un agresivo cáncer, que terminó con su vida a los 34 años.

Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo Fotografía por: Getty Images

La noticia conmocionó no solo a sus familiares, sino también a sus amigos y seguidores. La actriz, recordada por su paso en No olvidarás mi nombre, La ley del corazón, Enfermeras, Siempre bruja, La nieta elegida, Perfil falso, entre otras, había documentado en sus redes sociales su doloroso proceso, pese a que se mostraba esperanzadora y con mucha ilusión de salir victoriosa.

¿Cómo enfrentó el duelo el novio de Alejandra Villafañe?

Uno de los más afectados con la pronta partida de la actriz fue su novio, el también actor Raúl Ocampo, quien la acompañó hasta su último suspiro. Durante este tiempo, y a través de sus redes sociales, ha mostrado algunas imágenes y ha publicado mensajes que han dejado en evidencia cómo ha sido este tiempo para él.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Erik Kin, abrió su corazón y contó cómo ha sido este tiempo para él. “El amor de mi vida murió por un cáncer en octubre y eso me destruyó a mí el corazón y la vida como yo la conocía. Entonces, yo siento que yo ahorita como Raúl estoy viviendo una nueva vida dentro de esta vida y creo que todos vivimos muchas vidas dentro de la vida”, dijo.

Debido al dolor que le dejó la partida de su novia, Ocampo ha recurrido a ayuda psicológica para poder superar, de la mejor manera, ese difícil momento.

¿Raúl Ocampo se dará otra oportunidad en el amor?

El actor aseguró que, por ahora, no tiene planes de encontrar una nueva pareja sentimental; sin embargo, no descarta la idea de tener una hija, quien se convertiría en el otro amor de su vida.

“Yo hablaba con el psicólogo y yo le decía a él que sentía que había perdido al amor de mi vida, pero él me decía: ‘también recuerda que hay muchos amores en esta vida, el de tu madre, el de tu hermana, el de Aleja, y que ojalá en el futuro puedas seguir construyendo nuevos amores de la vida’. Ahorita no puedo pensar en una pareja, pero sí puedo pensar, digamos, en una hija, y eso me produce mucho amor, entonces puedo decir que quiero seguir buscando el amor, seguir buscando la vida, quiero seguir viviendo porque la vida es maravillosa”.