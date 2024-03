¿Quién es la mamá del hijo de Alejandro Estrada?, no es Nataly Umaña

Como nunca antes, el matrimonio entre los actores Nataly Umaña y Alejandro Estrada tiene puesta la lupa del público. Todo esto gracias al romance que protagoniza la tolimense con el cantante Miguel Melfi en La casa de los famosos.

En medio del escándalo que generó esta infidelidad, surgieron una gran cantidad de dudas entre los curiosos, como, por ejemplo, quién es la madre del hijo de Estrada.

Alejandro Estrada y su hijo Thomas. Fotografía por: Instagram

Ella es la mamá del hijo de Alejandro Estrada

En días recientes y luego de borrar las fotos que tenía en redes sociales con su esposa, el cucuteño de 44 años compartió una publicación en compañía de Thomas, su hijo, quien cumplió 18 años en 2023.

“Almuerzo con el Tomy, mi motor…”, es la descripción que acompaña la instantánea en la que aparecen ambos sentados en un popular restaurante de Bogotá.

Sobre la madre del hijo de Alejandro Estrada, que no es Nataly Umaña, no hay mayor información. Sin embargo, en una entrevista con Bravíssimo, mencionó que conoció a la mujer durante su época universitaria.

Además, se sabe que vive en Francia y tiene una profesión alejada de los medios de comunicación, sobre todo del entretenimiento. Razón por la cual no se tiene conocimiento, ni siquiera, de su nombre y su situación actual.

¿Por qué Nataly Umaña y Alejandro Estrada no tienen hijos?

Tras 12 años de relación, entre estos 7 de matrimonio, la pareja de actores nunca ha querido agrandar la familia y la razón se debe, sobre todo, a la postura que tiene la actriz de El cartel de los sapos frente al tema.

Y es que Nataly Umaña no está nada interesada en tener hijos porque, según ella, sumarle más habitantes al mundo es “un acto de irresponsabilidad”.

“¿A ustedes no les parece un acto de irresponsabilidad traer un hijo al mundo con este mundo como está de dañado, de enfermo, de psicópata? Es de pensar, es de analizar… Puede que sí, puede que no. No sé”, dijo la esposa de Alejandro Estrada en una entrevista que concedió hace tiempo a la Revista Vea.