¿Quién es la mamá de Julián Román y por qué no son cercanos?

El actor Julián Román concedió en días recientes une entrevista en la que habló sin tapujo sobre varios temas personales. Por ejemplo, se refirió a sus padres, la relación que tuvieron y, de paso, contó por qué no es muy cercano a su mamá.

Julián Román junto a Edgardo Román, su padre, quien fue reconocido por ser uno de los actores pioneros en la televisión colombiana. Participó en proyectos como 'Romeo y Buseta', 'La Abuela', 'Don Chinche', 'Caballo Viejo', entre otros. Fotografía por: Instagram @julianroman1

¿Quién es la mamá de Julián Román?

Su nombre es María Eugenia Rey y fue la única esposa que se le conoció a Edgardo Román, quien falleció en enero de 2022. Sin embargo, se divorciaron al poco tiempo que nació Julián y por eso no es tan apegado a ella.

“Ellos se separaron cuando yo tenía un año y mi hermana tenía tres. Mi mamá decidió hacer su vida aparte. Tiene otra familia, se casó y pues nunca fuimos muy cercanos, entonces mi núcleo familiar fueron mis abuelos paternos, mi papá y mi hermano”, explicó en charla con Monólogos sin propina, programa de los comediantes ‘Chicho’ Serna, Frank Martínez y Adrián Parada.

En esta misma entrevista, Julián Román recordó que su primera aparición en televisión fue en la novela Recordarás mi nombre, cuando apenas tenía seis meses de nacido.

¿Por qué a Julián Román no le gusta exponer a su familia?

A pesar de ser una figura pública, así como lo fue su padre, el actor prefiere mantener a sus seres queridos al margen de la farándula y el reconocimiento público con el que él debe lidiar por su profesión.

“Precisamente por cuidarlos. Después de ‘Tres Caínes’, cuando me amenazaron, sin haber hablado de mi hermana y mis sobrinos, me llegó una carta con los nombres de ellos y el colegio en el que estaban. Entré en pánico y dije: ‘No, yo los voy a cuidar’”, expresó en una charla que tuvo con Tropicana.

“Ya mi papá fue bastante público, mis abuelos ya murieron… mi mamá no, ni hermana no, mis sobrinos no, así que prefiero que nadie absolutamente nadie tenga nada que ver. En este país tan jodido, se meten con los seres queridos y no es tan chévere. Mis sobrinos no tienen la culpa de lo que yo piense, entonces cómo por qué los voy a exponer a que un desubicado los coja y les diga de todo, no… paso”, concluyó Julián Román.