¿Quién es la hija de Lorna Cepeda? Está casada y convirtió a la actriz en abuela

La nueva temporada de Yo soy Betty, la fea se estrenó hace pocos días y los miembros del elenco son el centro de atención de los medios y el público. Precisamente, por esa razón es que historias de vida de actores como Lorna Cepeda, quien interpreta a Patricia Fernández, volvieron a tomar relevancia.

Y es que, aunque algunos no sabían, la mujer que se hizo famosa mundialmente por interpretar a la ‘Peliteñida’ se convirtió en madre por primera vez a los 19 años.

Lorna Cepeda también es madre de dos hijos varones, Nathaniel y Mariano. Fotografía por: Instagram @lornacepeda

¿Quién es la hija de Lorna Cepeda?

Su nombre es Daniela Paz Cepeda y nació en 1989, producto de la relación entre la cartagenera y Eduardo Paz, un argentino que manejaba la carrera de la actriz. De hecho, fue gracias a este hombre que se le conoció inicialmente como Lorna Paz, pues ella decidió adoptar este apellido para salir de la sombra de su hermana Angie Cepeda, conocida figura del cine y la televisión.

Sin embargo, los problemas entre la pareja no se hicieron esperar, por lo que hubo un momento de la relación, previo a su divorcio, en que Lorna Cepeda tuvo que refugiarse con Daniela en casa de su madre.

Con 34 años, la hija de Lorna está casada con Juan Camilo Casas, abogado especialista en derecho laboral con el que se casó en marzo de 2019 y tuvo una hija en marzo de 2021.

Sobre su papel de abuela, en una entrevista con Hola! Cepeda aseguró: “Yo amo a mis dos nietos, por eso a mis hijos no les doy un consejo de crianza, porque la verdad los quiero malcriar todo el tiempo. Eso que dicen de las abuelas, que no quieren que sus nietos hagan nada, es verdad. Yo con mis hijos fui y soy mamá gallina, entonces podrán imaginarse cómo soy con mis nietos. Lastimosamente no puedo estar con ellos el tiempo que quisiera porque viajo mucho y no estoy en Bogotá, pero cuando vengo, no me les despego”.

Él es el esposo de Lorna Cepeda

Luego de su fallida relación con Eduardo Paz, la colombiana se dio una nueva oportunidad en el amor. Esta vez con Juan David Morelli, un empresario colombiano con el que inició una relación en 2020 y se comprometió dos años más tarde. Finalmente, el 12 de junio de 2023 se casaron en México, con total hermetismo y sin la compañía de sus familiares.

“No fue mi familia ni siquiera porque fue como de un momento a otro que dijimos: ‘Ya, casémonos’; entonces fueron unos amigos como testigos, que debían ser mexicanos ¡Divinos ellos! Y ya, nos casamos, fuimos a la playa y comimos sushi ¡Eso fue todo!”, comentó Lorna Cepeda en una entrevista que concedió a Desnúdate con Eva.