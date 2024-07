¿Quién es la esposa de Ricardo Orrego, presentador del ‘Gol Caracol’?

El nombre de Ricardo Orrego es ampliamente conocido entre el público colombiano, gracias a los 24 años que lleva tras las cámaras del canal Caracol, en el que hace parte del equipo del Gol Caracol. Actualmente, es el jefe de deportes de Noticias Caracol y también participa como comentarista en Blu Radio.

En cuanto a la vida personal del también presentador, se sabe que la comparte junto a su esposa y tres hijos, quienes son el motor de su vida y su motivo para luchar cada día.

Ricardo Orrego es una de las caras más conocidas del canal Caracol. Fotografía por: LEONARDO SANCHEZ

¿Quién es la esposa de Ricardo Orrego?

El periodista deportivo está casado con Lorena Ocampo, quien también es oriunda de Manizales, y su historia de amor es bastante singular. Se conocieron gracias a la esposa del argentino Sergio Galván Rey, una leyenda del fútbol colombiano, quien los invitó a un homenaje a su esposo en la capital caldense.

Así lo contaron Ricardo Orrego y su esposa en medio de una entrevista que concedieron a Bravíssimo, en la cual también mencionaron que, para aquel momento, Lorena estaba atravesando por una decepción amorosa. Sin embargo, el presentador de Noticias Caracol puso todo su empeño en marcar la vida de la mujer que lo enamoró a primera vista.

La pareja tiene tres hijos: Valeria y los mellizos Rafael y Samuel, quienes son hincas de Nacional y Millonarios, respectivamente.

“Una gran compañera, una gran partner, que me hace la carga más liviana en estos casi 17 años de matrimonio, lo importante es saber negociar espacios y momentos, respeto profundamente a la gente que comparte todo por sus redes sociales, pero hay momentos en familia – en mi caso – que no han quedado registrados allí, de lo que más me gusta hablar es del amor que siento por ellos, pero sobre todo de la empatía que tenemos como familia”, expresó Orrego en charla con Lo sé todo.

Un repaso por la carrera de Ricardo Orrego

Además de su vida familiar, el periodista manizaleño ha tenido una carrera destacada en el periodismo deportivo, siendo uno de los gestores del Gol Caracol y cubriendo eventos importantes como la Copa América, Mundiales y las Clasificatorias, así como competencias de ciclismo de renombre mundial.

La carrera de Ricardo Orrego empezó en n Telecafé, como presentador del Noticiero TVA. Luego, en 1995, se unió a UNC Noticias. En 1998, llegó a Bogotá para encargarse de la sección deportiva en el Noticiero Nacional y En Vivo 9:30, del Canal A. Finalmente, en el año 2000, se unió al equipo deportivo de Noticias Caracol y Gol Caracol.