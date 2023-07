¿Quién es Joe Manganiello? el ex de Sofía Vergara, también escribe y es atleta

La noticia de la separación entre Sofía Vergara y Joe Manganiello, luego de seste años de casados, confirmó los rumores de una crisis de la pareja, que comenzaron fuertemente la semana pasada cuando ´la toti´ publicó fotos de su cumpleaños en Italia, país de los ancestros de Joe, pero sin su esposo. Tampoco lucía su argolla de matrimonio. A estas señales se sumó el frío mensaje de Joe que publicó a su ahora ex en su Instagram donde solo decía “feliz cumpleaños Sofía”.

La noticia se dio oficialmente el lunes 17 de julio en un escueto comunicado. Joe Manganiello, cuyo rostro ya es bastante popular, en realidad no tiene la fama mundial de la barranquillera. Su carrera aunque amplia ha sido un poco más discreta que la de Sofía, pues ha encarnado papeles de reparto, pero ningún protagónico en una película taquillera.

Además de su participación en la serie True Blood, donde es Alcide Herveaux , y otras producciones televisivas como CSI, The Bing Band Theory o How I met Your Mother, se destaca que en el 2012 protagonizó Magic Mike, de Steven Soderbergh, sobre el mundo de los strippers masculinos. También ha dirigido y producido documentales y cortos. Por La Bare, documental estrenado en Slamdance en 2014 obtuvo el premio Triple Threat en el Festival Internacional de Cine de Maui.

Más allá de ser el esposo de Sofía Vergara, hacer participaciones en exitosas series y ser parte del mundo Marvel por sus apariciones en Spiderman, no es mucho lo que se sabe del ahora ex de la barranquillera de 51 años.

Joe Manganiello iba un jugador de fútbol y venció el alcoholismo

El actor de 46 años nació en Pittsburgh, Pensilvania. Su familia tiene ascendencia italiana y austriaca y fue educado al igual que Sofia, en un hogar católico. En la secundaria se convirtió en la estrella deportiva pues era hábil en fútbol americano, baloncesto y voleibol. Todo indicaba que sería una estrella del deporte, pues llegó a ser capitán de su equipo.

Su familia quedó sorprendida cuando abandonó los entrenamientos, después de sufrir una lesión, y entró a estudiar arte dramático. Se graduó de actor profesional en el 2000 y se mudó a vivir a Los Ángeles, aunque también estuvo un tiempo en Nueva York.

En el 2001 se presentó en casting para el estelar de El Hombre Araña, no lo obtuvo, pero se convirtió en Eugene “Flash” Thompson, némesis de Peter Parker en 2002.

En 2010 se convirtió en la imagen de Taco Bell, la cadena de comida mexicana más grande en Estados Unidos y protagonizó sus comerciales.

Además de la actuación el físico llamaba la atención de Joe y por ello en el 2013 la editorial Gallery Books lo firmó para que escribiera un libro sobre cómo lograr un cuerpo 10. El texto se llamó La evolución de Joe Manganiello: guía avanzada para romper las barreras mentales y construir el cuerpo que siempre quisiste tener. En el 2014 se lanzó y aún se registra ventas importantes de este producto.

Pero no es el único libro que escribió Joe, en su primer aniversario de casados le escribió un romántico texto de 40 páginas a Sofía Vergara.

Joe también fue considerado el hombre más sexy del mundo en el 2014 por People. El actor también superó problemas de adicción al alcohol y cuando se casó con la colombiana llevaba 12 años sobrio. Sigue en esa condición.