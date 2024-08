¿Quién era el esposo de Angélica Jaramillo? Ella publicó su infidelidad en redes

Esta semana, Angélica Jaramillo fue tendencia luego de publicar un video donde reconocía que estaba consumiendo drogas y, a su vez, pedía ayuda para salir de esa situación.

Se desconoce desde cuándo exactamente la exprotagonista de novela enfrenta esa adicción, pero de acuerdo con lo que han dicho sus hermanas a través de las redes sociales, han tratado de brindarle el apoyo necesario para superar esa prueba.

Por ahora, Angélica no se ha referido al respecto, pues minutos después de publicar el video, lo eliminó, dejando a sus seguidores preocupados por el estado en el que se mostró.

La modelo participó en "Protagonistas de Nuestra Tele" en el año 2012.

Exesposo de Angélica Jaramillo le fue infiel

A raíz de ese video, los internautas se han interesado en conocer más detalles de su vida personal, encontrando que estuvo casada, pero en el 2020, el año de la pandemia por el covid 19, la modelo se vio envuelta en un escándalo por un triángulo amoroso: su esposo, en ese momento, le fue infiel.

A través de su cuenta de Instagram, la hermana de Laura Jaramillo publicó un post revelando la situación: “Con esta mujer me fue infiel mi esposo hace 4 días, acabo de enterarme. Que dolor tan grande”. El post estaba acompañado con una foto de una modelo, quien más adelante fue reconocida como Jessica Duque.

“Para mí todo fue una sorpresa. Me llegó una foto y yo hablé con él. Sí pasó. Entonces, no quiero saber más. Hay situaciones que uno debería manejar de puertas para adentro, pero como todo… en medio de todo, tú como mujer a veces sueles enceguecerte, tomar actitudes que te hacen salir de foco y lastimosamente… reaccioné muy rápido (…) Es triste, es doloroso, pero ya estoy tomando las medidas pertinentes”, dijo en ese momento para el programa Lo sé todo.

¿Cómo le fueron infiel a Angélica Jaramillo?

El mismo programa contactó a Jessica Duque, quien dio su versión sobre lo ocurrido con la pareja de Angélica Jaramillo, asegurando que no sabía que él, de quien se desconoce su identidad, era casado.

“Es una total coincidencia. Lo conozco por medio de una amiga. Estábamos, una amiga, aquí en Medellín y me dice: ‘Jessi, acompáñame adonde un amigo que tengo que ir a recoger un reloj’. Yo le digo: claro, amiga. La acompaño donde su amigo, que es Diego. Entonces, la acompaño, vamos al apartamento. Como hace días que no se veían, se quedaron hablando unos momentos. Él explicándole como algo de su relación, que yo ni idea… ni idea que era el esposo, el novio, el marido de Angélica Jaramillo. Ni idea. Era primera vez que lo veía. Entonces, él le cuenta a mi amiga: ‘No, mira, terminé la relación con Angélica porque ya no la soporto’. Tuvieron muchos problemas. Ya no eran absolutamente nada. No tenían relación de nada”, aseguró.

Supuestamente, Angélica sobornó a su entonces pareja para no publicar más cosas sobre Jessica. “Como yo me veo enredada en este chisme, entonces empiezo a hablar con Diego, que es el exnovio de ella. Y me dice: ‘Jessica, Angélica está loca. Angélica me está sobornando. Me dice que, si no le doy 20 millones de pesos publica más cosas, te calumnia más’”, relató la modelo.

En redes sociales no registran fotos del hombre señalado de infiel, lo único que se conoce es que, al parecer, se llama Diego.