Mariana Mesa, sigue su proceso contra el cáncer, y se alista para radioterapia

En octubre del año pasado Mariana Mesa, famosa extenista colombiana y participante de MasterChef Celebrity 2020, se sintió una bolita en su seno derecho. Acudió como siempre solía hacerlo a un chequeo y le diagnosticaron un quiste, que le dijeron no parecía representar ningún peligro, sin embargo, después de una mamografía fue remitida a la mastóloga, quien recomendó una biopsia. Así, el 17 de enero de este año recibió el duro diagnóstico: tenía cáncer de mama.

La noticia, como es apenas natural, la tomó por sorpresa y asustó a la exatleta que no tenía en su familia ningún antecedente similar. “Fue entonces cuando me indicaron empezar quimioterapias”, mismas que Mariana había concluido cuando habló con Vea en una actitud positiva y enfocada en las lecciones que le ha traído este momento de su vida, dejando de lado por completo cualquier atisbo de negatividad o preocupación.

“Uno de los grandes desafíos fue cómo decirle a mi hijo de 13 años, pero dije: ´estoy lista para jugarme el partido más importante de mi vida y hay que hacerlo rápido´. Los dos lo entendimos y ha sido un proceso terapéutico, duro pero muy bonito”.

En el proceso resalta que además de su terapeuta y coach, su familia y personas del mundo del tenis la han apoyado, pues hay que mencionar que Mesa consciente y convencida de que en ocasiones la enfermedad solo es el resultado de una inquietud interna o asunto por resolver decidió que debía cambiar cosas en su vida apenas recibió el diagnóstico, aunque ello representara apretarse económicamente; de ahí que renunció a una estabilidad laboral y priorizó su salud.

“No es solo tocarse”, Mariana Mesa sobre la necesidad de revisar emociones

“Mi reto más grande más allá de la salud es este proceso interior. He entendido que cada uno hace lo puede con lo que tiene. Sentí rabia, dolor y no lo manifesté y es lo estoy transformando en compasión, en entendimiento…No puedo juzgar a nadie ni a parejas, ni exparejas. Soy yo la que tiene que sanar”. A partir de ahí el agradecimiento ha sido la base. “El proceso lo bendigo, le hablo. Le hablo a mi cuerpo, recibo el medicamento con todo el amor, entiendo que está entrando a mi cuerpo a sanarme. Nunca he dicho estoy enferma (más bien) estoy sana, estoy bien. Todo desde el lado positivo. Hay días que uno se siente super cansada, los calambres, la maluquera, el mareo, pero nunca me he quedado ahí… Doy gracias al medicamento porque está obrando, aunque hay resequedad de la piel, de las uñas…”

Mariana a partir de su experiencia tiene claro cuál es su sugerencia, no solo a otras mujeres para prevenir este tipo de cáncer y las enfermedades en general, sino a todas las personas.

“No es solo es ser juiciosa con el autoexamen físico, sino hacer el más importante, el examen emocional. Hay que identificar incomodidades…preguntarse qué me está generando malestar. De ahí sale lo físico, no es solo tocarse…cómo estamos emocionalmente, si nos sentimos con miedo…algo ahí que te está incomodando”. Admite que este fue su caso y dilató una solución. “Yo sentía muchas incomodidades y me estaba haciendo la loca literalmente, priorizando lo económico o a los demás. Algunos entienden todo esto, otros no, se empieza a cerrar el círculo, se empequeñece, es duro pero bonito…para qué quieres tanta gente a tu lado, solo los necesarios”.

Lo que sigue en el tratamiento de Mariana Mesa

Afortunadamente la fase del cáncer en el caso de Mariana era inicial, entre 1 y 2, por ello, su pronóstico es bastante bueno. Hace unos días la pereirana se sometió a una mastectomía radical, y por ello, se encuentra ahora en proceso de recuperación. Ahora vendrán 15 sesiones de radioterapia, una cada tres semanas, y posteriormente, un tratamiento de un año para eliminar cualquier rastro de células malignas.

Desde ya Mariana se prepara para esta nueva etapa del proceso que seguramente dejará una cicatriz “que servirá para recordar el aprendizaje”.