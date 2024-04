¿Qué pasó con Mariana Mesa tras el cáncer? Así luce la ex ‘MasterChef Celebrity’

Mariana Mesa celebró su cumpleaños número 44 con tranquilidad. Hace un año centraba su vida en combatir un cáncer de seno, estaba en plena época de quimioterapias, que iniciaron el 17 de febrero, contra una enfermedad que le diagnosticaron el mes anterior luego de una biopsia. Aunque optimista, había incertidumbre. Hoy todo ha cambiado.

La tenista nacida en Pereira, que cumplió años el pasado 1 de abril, se ve radiante y así expresa su actual momento, pero sin olvidar su contraria situación del año anterior: “Hoy doy gracias a la vida por mi vida. En un año han pasado tantas cosas, he sentido morir y he vuelto a renacer. Hace un año en mi cumpleaños mi vida estaba toda patas arriba, aún así, fue un cumpleaños hermoso, lleno de gratitud por cada aspecto de mi existencia que se sacudía con tal fuerza que llegué a pensar que no habría un mañana”, escribió Mesa en sus redes sociales.

Mariana recuerda que todo comenzó en mayo del 2022, cuando empezó a sentir incomodidades en su pecho. En octubre hubo un cambio al descubrir una bolita en el seno derecho que prendieron sus alarmas, asistiendo al ginecólogo en noviembre y practicaron una ecografía que confirmó que había algo anormal. En diciembre programaron una biopsia y los resultados, que llegaron en enero del 2023, confirmaron la gravedad del diagnóstico: era cáncer de seno.

Fue un momento que la confrontó, donde sabía que iba a empezar el partido más difícil de su vida, un momento en el que sintió miedo de contarle a su hijo sobre su enfermedad. Con una mentalidad fuerte, la extenista profesional inició su proceso y ocho meses más tarde, en octubre, compartió su buena noticia: “ya estoy libre de cáncer”, como se lo confirmaron los médicos que la estaban tratando.

A Mariana Mesa el cáncer le dejó lecciones

Sobre las enseñanzas que le dejó este proceso, Mariana comentó en una entrevista que la enfermedad le enseñó sobre el amor propio, la aceptación, la empatía y la humildad. “He empezado a soltar el deseo de controlarlo todo, ahora confío en que todo ha estado bien, todo está bien y todo estará bien. Esto también pasará. Este partido continúa”.

La deportista, que muestra en sus redes que frecuenta las canchas de tenis, sigue cuidándose y comparte mensajes positivos en sus redes. “El partido aún continúa, la vida sigue aún su curso, los sueños pronto no serán sueños, ¡serán realidad! ¡Gracias por tanto amor y soporte! ¡Feliz año!”, escribió el pasado 31 de diciembre.

Hace unas semanas, recordó la importancia que tiene la mente para superar pruebas como la que vivió, “Todo en la vida es cuestión de actitud y de cómo asumimos las cosas en la vida. Aquí sacándole el jugo y risa al dolor en la fisioterapia”. Esta mentalidad le permitirá a Mariana seguir sumando más años. “Y aquí estoy hoy, un año después, viendo de nuevo la luz, mi luz. ¡Celebrando la vida! Agradezco y brindo por todos los aprendizajes vividos y por todo lo maravilloso que la vida tiene para mi ¡Salud! Gracias por su amor y apoyo”.

