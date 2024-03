¿Qué pasó con Juan Ángel, el Dr. Salinas de ‘Café, con aroma de mujer’? Así luce

Con más de 40 años de trayectoria artística, el actor Juan Ángel está abierto a nuevos personajes, pero admite que la competencia es muy dura. En televisión anhela hacer un personaje en comedia.

Aunque no ha estado tan vigente como quisiera, el recordado Mauricio Salinas, en ‘Café, con aroma de mujer’, sigue, a sus 63 años, apasionado por la actuación. “Me encanta. Me gusta ser actor. Es lo que me ha dado mayores satisfacciones y estoy súper a la orden”, comenta el actor, que se mueve también en otros campos. “Tengo intereses en economía de cultura y en políticas culturales, a veces trato de escribir sobre eso, y también he hecho producción toda la vida y no he dejado de intentar hacer producciones, lo que pasa es que no tengo los recursos que tenía antes y voy a cosas más puntuales”.

Y fue precisamente la ausencia de nuevos personajes la causante de un problema emocional. “La televisión empezó a convertirse en algo muy limitado en muchos sentidos. La sensación que tuve es que me estaba estancando y eso me generó un poco de choque y esa sensación se volvió un problema emocional, por llamarlo de alguna manera”.

Esa angustia por el trabajo ya la superó. “Yo creo que es un tema de tiempo. No sé cómo vive la gente sus madureces y sus inmadureces, pero yo, después de muchos años de carrera, dije: ‘esto es, me está faltando un par de papas, qué hago acá’, y encontré que podía dedicarme a construir sociedad, que había temas donde podía profundizar y ser más capaz, desarrollar una organización, que tiene todavía dificultades, y es un lugar desde donde peleo mis proyectos artísticos”, afirma el actor.

Juan Ángel y su pasión por el teatro

Ángel se refiere a la Asociación Lope de Vega, que él creó. “Tomé la decisión de convertir la empresa de producción que tenía en una entidad sin ánimo de lucro para hacer teatro y traté de sacar algo alrededor del clásico español y, luego de un trabajo importante, me di cuenta de que mi espíritu y mi alma necesitan trabajar por la comunidad, aportar a la sociedad, eso está en mi ADN”.

Tuvo la oportunidad de ser director por un año del Instituto Distrital de las Artes, Idartes, y posteriormente ser presidente del consejo de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. “Estando en Idartes mi relación con la actuación se puso un poco en salmuera, no podía aceptar ningún papel, pero una vez terminado, yo estoy a la orden para el sector”.

¿Qué pasó con Juan Ángel, el doctor Salinas de Café, con aroma de mujer? Así luce Fotografía por: Leo Sánchez

También te podría interesar: Juan Pablo Espinosa no quiere hijos con David, su novio. Estas son las razones

“Me gustaría mostrar que doy para comedia y me encantan los personajes históricos, pero, a la larga, uno lo que espera es que aparezca”, comenta el actor, que decidió aprender de redes sociales y, fiel a su pensamiento, está enfocado en hacer recomendaciones de actividades culturales. “Comentar cosas que a mí me gustan o que valoro, recomendar libros, series, películas..., es el universo en el que estoy avanzando”. Además de aparecer en la retransmisión de El cartel de los sapos y de tener un personaje en La influencer, dramatizado que está en Netflix, Ángel comenta que este año se estrena Amor en el aire, película en la que fue productor ejecutivo y además tuvo un cameo.

“Cuando llegas a mi edad, el mayor activo es el kilometraje y yo, la verdad, ahí lo tengo a la orden. He hecho muchas cosas, tengo una perspectiva teórica seria hacia la creatividad y hacia las industrias culturales, hacia la economía de cultura y hacia los proyectos. He mandado muchos proyectos, he sido actor, he dirigido mucho teatro y tengo unas ideas de transformación con cultura precisas y organizadas”.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia