¿Qué pasó con el abogado Santamaría de Yo soy Betty la fea? A esto se dedica ahora

En Carrusel, icónica novela mexicana que se está retransmitiendo los fines de semana por Canal RCN, debutó en televisión el actor colombiano Luis Enrique Roldán, recordado por personajes en producciones como La viuda de la mafia, Sin senos no hay paraíso, Amor sincero, Tres Caínes, Doña Bella y Yo soy Betty, la fea, donde le dio vida al recordado abogado Santamaría.

Roldán, que también es cantante y pianista, en la novela Carrusel interpretó a René Marciano, un profesor de música que con el paso de los episodios inicia una relación sentimental que termina en el altar con la profesora Susana.

“Yo hacía parte de un grupo argentino de música llamado Gregor y fuimos invitados a México, donde recorrimos el país dando más de 200 conciertos. Allí me radiqué y me vinculé a varias compañías de teatro. Luego de una función, una persona del público, que resultó ser de Televisa, me invitó a participar en el casting de la novela y tuve la fortuna de quedar en el personaje de René”, recuerda el actor colombiano que después de esa incursión en televisión.

Luis Enrique en medio de los niños de Carrusel Fotografía por: cortesía

Luis Enrique Roldán compartió set con estrellas mexicanas

Luego de Carrusel, Roldán participó en importantes producciones del país azteca como Entre la vida y la muerte, Amor en Silencio, Quinceañera y Doña Bárbara, además de películas como Quisiera Ser Hombre y La Sombra del Tunco, donde compartió set con figuras de la época como Jorge Rivero, Lucha Villa, Lucero, Adela Noriega, Thalía y Guillermo Capetillo.

Hablamos con el actor apodado cariñosamente ´el muñeco´ por sus colegas a raíz de un personaje que encarnó hace décadas, y reveló que estuvo residenciado en el Eje cafetero, más exactamente en Pereira, por varios años donde estuvo dedicado a la docencia.

El año pasado, luego de hacer una participación especial en la serie de Min Tic EL abrazo que no te di decidió regresar a Bogotá y ha estado dedicado a actuar en participaciones especiales en algunas producciones que estrenarán en el 2024. Además, quiere retomar la docencia y por ello está ultimando detalles para abrir su Academia de Artes Escénicas Goyo, que estará ubicada en el barrio Bavaria, al occidente de la capital, y donde espera contribuir a la formación de nuevos talentos enseñando música y actuación.

Luis Enrique Roldán realizó doble papel en Betty la fea

Reconoce que su rol más famoso es sin duda el del doctor Santamaria en Yo soy Betty la fea, que curiosamente siendo el apoderado de la familia de Armando Mendoza fue quien recomendó que Ecomoda permaneciera en manos de Beatriz Pinzón, para evitar que la compañía se perdiera. Roldán también encarnó en esa novela un rol de draqueen, por lo que destaca que en realidad tuvo dos papeles en la novela más famosa del mundo.

