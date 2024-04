Qué pasó con Diego León Hoyos y por qué no volvió a salir en televisión: “Es Terrible”

Diego León Hoyos es un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento colombiano, entre otras razones, por los más de 40 años que tiene de trayectoria en la televisión nacional.

Conocido por su icónico papel de Serafín en la serie Tentaciones, el actor bogotano convirtió en un rostro familiar para los hogares del durante la década de los noventa. Sin embargo, desde hace años permanece ausente de la pantalla chica, lo que despertó curiosidad y rumores entre el público.

Diego León Hoyos recordó el duro momento que pasó por su carrera.

¿Qué pasó con Diego León Hoyos y por qué dejó de aparecer en televisión?

La carrera de Hoyos es nutrida por la versatilidad, pues ha participado en proyectos que van desde la comedia hasta el drama, y se desempeña en diferentes roles, como el de actor, director o guionista.

Pero, ¿qué ha llevado a este artista a alejarse de la pantalla chica? En una reciente entrevista con el periodista Antonio Morales y su programa Café picante, Diego León Hoyos manifestó su frustración y descontento porque los personales que le han ofrecido no están a la altura de su experiencia y talento.

Según el actor de 68 años, a pesar de ser un profesional reconocido y querido por el público, tan solo le llegaban propuestas laborales para desarrollar personajes secundarios, como gnomos o brujos, lo que no iba de la mano con su visión artística.

“Es terrible. Yo debí ser un reconocido actor del país y ahora tengo que aguantarme que me llamen para hacer de gnomo o de brujo”, comentó.

Los nuevos planes de Diego León Hoyos

Los problemas para regresar a la televisión llevaron al actor a explorar otros horizontes y a enfocarse en el teatro, en el cual encontró un espacio para expresar su creatividad sin restricciones.

Diego León Hoyos, recordado también por Aquí no hay quien viva y Los pecados de Inés de Hinojosa, está enfocado en la producción de un espectáculo teatral, lo que le permite mantenerse activo en el mundo del arte y conectar con su audiencia de una manera más íntima y personal.

“Yo tengo que agradecer a la vida por el reconocimiento que tuve. Mis papeles han despertado gran simpatía, la gente me recuerda y me dicen cosas que me llenan de felicidad, por eso tengo que agradecer”, agregó en su charla con Café picante.