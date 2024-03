Greeicy Rendón comparte su secreto para estar delgada a pesar de comer mucho

La cantante colombiana declaró en Estados Unidos cómo ha logrado mantenerse en forma y tener una de las siluetas más enviadas del espectáculo.

Greeicy Rendón sigue cautivando a sus seguidores con su voz y su innegable talento artístico, sin embargo, su figura también es objeto de halagos en las redes sociales y preguntas acerca de cómo logra una espectacular figura, misma que recuperó rápidamente luego de tener a su pequeño hijo Kai.

Greeicy quien tuvo un impecable recital el pasado 15 de marzo en el Movistar de Bogotá concedió una entrevista al programa de Facebook de la revista People en español llamado People VIP, que se emite lunes y miércoles a partir de las 6 p.m. y allí dejó sorprendidos a sus seguidores cuando reveló como ha llegado a tener este cuerpo que muchas anhelan.

Lo primero que dijo es que heredó la contextura delgada de su padre, lo que le facilita mantener un peso ideal y saludable. También reveló que no es de las personas que come poco y se cuida, por el contrario, ella come buenas cantidades. La explicación para comer tanto y aun así mantener un peso no es otra que contar con la fortuna de tener un metabolismo acelerado.

También te puede interesar: Emiliano Pernía regresó a Colombia y revela si estará en MasterChef Celebrity

“Yo como mucho”, Greeicy Rendón

“De verdad que la gente jura y recontra jura que yo soy la que hace dieta; no, yo como mucho”, comentó la cantante que hace un tiempo quiso saber un poco más de su organismo y se realizó un examen que en efecto, confirmó que su metabolismo es distinto.

La compositora de 31 años contó que con el análisis supo que pertenece al 20% de la población a la que le cuesta subir de peso. La caleña también contó que luego de que su hijo Kai naciera ella se sometió a la famosa y polémica dieto Keto durante cinco meses. Gracias a ella volvió a su peso normal. No obstante, también aclaró que no es partidaria de dietas extremas, sino que prefiere que su cuerpo sea el resultado de un estilo de vida sano y responsable.

Rendón continúa con la Gira Mundial Yeliana que la llevará en el segundo semestre del año a varias ciudades de estados Unidos como Miami, Orlando, Tampa y Washington.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento