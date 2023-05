¡Primicia! Natalia Durán ya no tiene cáncer: “Le perdí muchísimo miedo a la muerte

En marzo del 2021 Natalia Durán sintió que el mundo se le vino encima. En ese entonces fue diagnosticada con cáncer de tiroides y cuello. Ella misma lo contó a sus seguidores en un video que se convirtió rápidamente en tendencia. La actriz decidió que más allá de ponerse en manos de los médicos buscando ser salvada, lo cual naturalmente hizo, podría aprovechar esta nueva prueba de la vida para hacer algo más y procurar un autodescubrimiento y una sanación a partir de otras herramientas como el pensamiento mismo, la actitud y la alimentación sana, por mencionar algunas.

La actriz de A corazón abierto y madre de tres hijos, Mia, Nina y Dante, ya había mostrado desde años atrás su permanente curiosidad por el crecimiento personal, así que cuando la noticia del terrible mal le llegó la sacudió, la asustó, pero también la impulsó y le dio unas fuerzas casi inesperadas, que ella misma ignoraba tener.

Así a lo largo de los meses, Natalia se encargó de informar a sus seguidores de su lucha, los pensamientos que a veces eran positivos, pero también de los momentos difíciles y desesperanzadores. A revista Vea le confesó que había descubierto que parte del origen de su cáncer había sido el abuso que sufrió de niña y que calló por largo tiempo.

Por eso mismo, decidió que las palabras son para usarlas y callar ya no era una opción, por lo menos no en su vida. Vinieron noticias poco alentadoras como que el cáncer había hecho metástasis o que además del mal padecía del famoso y recientemente reconocido síndrome de Asia, razón por la cual le recomendaron la explantación de sus prótesis mamarias.

También llegaron noticias buenas como el hecho de sentirse mejor, de contar con miles de personas que se inspiraron en el caso de Natalia. Sin querer, la también modelo se convirtió en un ejemplo a seguir y al tiempo, comenzó a llenarse de más y más conocimiento sobre la relación de espiritualidad, salud física, alimentación y la manera correcta de gestionar, nunca negar, emociones.

Ahora, dos años después, tres cirugías, yodoterapia y un proceso interior, Natalia recibe la noticia que tanto había anhelado en este tiempo: está libre de cáncer.

Natalia Durán aún no celebra su sanación

De esta maravillosa noticia que la tiene por supuesto feliz y muy entusiasmada habló en primicia unos minutos antes de entrar a clase, porque en esta oportunidad que la vida le ha dado, esa es otra claridad que tiene: lo ocurrido en su vida le puede servir a otros y se prepara en las aulas para brindar ese apoyo. También reveló por qué aun no ha celebrado, quiénes fueron decisivos en este periodo de su vida, qué sigue en su salud, dónde considera está el secreto de su sanación y más.

¿Qué estás estudiando y desde cuándo?

Estoy estudiando Dianética, Yo hace muchos años que conozco la Diánetica entonces volví y estoy haciendo una cosa que se llama el puente, que son diferentes niveles recorridos muy especiales como para el desarrollo personal dentro de los cuales hay procesos de desintoxicación, un proceso que se llama Clear. Entonces como siempre estoy formándome en mí misma para poder ayudar a otros.

Supimos que entraste en remisión ¿Es cierto? Si es así ¿cuándo supiste?

Fue hace unos meses con el último examen, fue muy lindo. Me hicieron todo el examen y no me encontraron absolutamente nada… me siguen quedando pendientes algunos análisis. Yo me sentía muy bien hace mucho tiempo. El estilo de vida que tengo y el que ahora enseño a otras personas para poder sanarse. (Enseñar) como la sanación no está en cosas costosas, más en la química y en la biología del cuerpo y todo a través de la nutrición y los alimentos. ¿Cómo aprovechar todo eso que tienen los alimentos? Me siento muy bien hace tiempo, desde que empecé a aplicar todo ese estilo de vida de extractos, ensaladas. Desde que empecé a entender la biología de mi cuerpo.

Me he preparado mucho para eso y desde que hice esa trasformación, todo cambió. Muchas enfermedades que tenía antes se fueron. Sigo en exámenes obviamente. Esto no quiere decir que todo termina aquí; remisión quiere decir que estoy bien, pero uno no sabe más adelante y para ello, tengo un estilo de vida que me garantiza y me hace sentir muy vital, viva, muy bien. La naturopatia es algo que se está extendiendo en el mundo porque tiene resultados reales, eficientes y eficaces para las enfermedades

¿Ya celebraron este resultado?

No hemos celebrado porque tenemos resultados pendientes. Tal vez mi hija y yo (Mia) y yo nos pusimos a llorar y mis otros dos hijos se pusieron contentos…No celebramos, pero dijimos vamos bien, por buen camino. Ese es mI estilo de vida ahora, el camino de la paz, de la sanación, no solo a nivel físico, sino mental y espiritual, siempre eso fue lo que hizo que mi bote no se hundiera y a eso sigo pegada, no voy a dejar de aprender acerca de todo lo que pueda explorar en mí y en mi espíritu y ponerlo al servicio.

Si si no estoy mal han sido dos años, tres cirugías y yodoterapia en total…

Si y con la respuesta autoinmune fuerte, que fue el Asia que fue la tortura. El Asia ha sido el más fuerte de todo. El proceso en general ha sido un proceso muy lindo y bonito donde he podido mezclar diferentes medicinas. Lo que consideré quirúrgicamente eficiente lo hice, el resto de mi salud ha sido con la llamada medicina alternativa, que me parece chistoso que le digan alternativa. Si la solución está ahí no es una alternativa, es la solución.. A eso me estoy dedicando en este momento.

Así será el futuro de Natalia Durán

¿Qué más nos puedes contar de ese cambio mental que ha sido tan importante como la parte médica?

Mi cambio mental y espiritual cada día siento que se retroalimenta, la mente alimenta el cuerpo y lo contrario. En la medida que se entienda el ser multidimensional que es espiritual, mental y físico y haga todo el trabajo desde esos tres flancos, las ganancias son enormes. La experiencia en sí misma, la dificultad de la experiencia, la experiencia trae su sabiduría incluida y uno hace el trabajo profundizando en las opciones que uno tiene. Para mí ha sido bonito, todos estos años que he invertido en caminos espirituales dieron sus frutos en el momento más difícil y siento que hicieron que pudiera vivir esta experiencia haciendo un salto evolutivo, pese al dolor.

¿Qué viene para tu salud en cuanto a prevención, debes tomar medicamento de manera permanente?

Hay unos medicamentos que debo tomar de por vida, sin embargo hay otros que decidí no tomar, cosas que han mandado para cosas autoinmunes que no me parece. Todo lo estoy haciendo con naturopatía y medicina funcional, entendiendo toda mi biología, las consecuencias de los órganos, no viendo mi sistema como partes aisladas y con bases fundamentales como dietas no inflamatorias, desintoxicación, ejercicio, buenas vías de eliminmación; con estos preceptos vivo mi vida, entendiendo que el alimento es la medicina misma. Así se sanan muchas personas alrededor del mundo: controlando virus, bacterias y hongos y poniéndole todo mi empeño a eso. Es un estilo de vida invirtiendo todo mi tiempo en el desarrollo mental y espiritual. Quiero seguir evolucionando, y poderme preparar para poder ayudar. La salud es una elección de vida, de estar bien.

Con todo este proceso ¿sientes que le perdiste miedo a la muerte o por el contrario?

De alguna manera le perdí muchísimo miedo a la muerte porque la muerte fue como mi amiga, confrontarla en momentos duros y difíciles es lo hace que uno no avance más; si uno no le tiene miedo a la muerte al final no tiene nada que perder, en cambio mucho que ganar. Mi propia muerte no es algo que me preocupe mucho, de repente me ha entrado más afan de trabajar en mí. Con la dianética he encontrado tanta liberación y claridad que espero que el tiempo que me queda aquí, lo pueda dedicar a eso, a mi camino espiritual... Mi vida se ha llenado de más sentido, estar vivo no es el asunto, es estar bien... Creo en lo espiritual pues para mi esto no se acaba aquí con este cuerpo.

Finalmente, ¿cuál ha sido el papel de tu familia y de tu novio en esta nueva etapa de tu vida ?

Mi padre ha sido una de las personas que más me apoyó, mi padre Mauricio Durán, sin él no hubiera existido este renacer. Mi papá fue quien permitió todo. El amor y la solidaridad me llegaron del cielo a través de muchas personas que llegaron y ni me conocían. Voy a estar siempre agradecida con todas y cada una de las personas que sin concocerme me ayudaron en el proceso de sanación. Mis hijos siempre a mi lado, haciendo lo mejor que podían. Hermosos. Tratando de encargarse de la casa, entraron en una madurez y conciencia muy linda. Mi novio llegó para cerrar este ciclo con la cereza en el pastel. Él llegó ahorita y él ha sido una hermosura de hombre. Una persona que ha llegado a traer la luz.