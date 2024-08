Presentadora de ‘Día a Día’ confesó que grave enfermedad atacó a su hija

Día a Día es un programa cuyos presentadores son muy importantes para los millones de televidentes que, cada mañana, se conectan con la transmisión del canal Caracol. Por esta razón, sorprendió el inesperado e impactante relato que compartió recientemente Sandra Posada, una de las presentadoras, quien vivió hace poco un angustiante momento con su pequeña hija.

Sandra Posada, corresponsal de ‘Día a Día' en Medellín. Fotografía por: Instagram Sandra Posada

¿Qué le pasó a la hija de Sandra Posada, presentadora de ‘Día a Día’?

En una reciente entrevista con La Red, la antioqueña recordó los angustiantes momentos que vivió en mayo pasado con Juliana, su hija, cuya salud se vio afectada por una enfermedad conocida como otitis que, aunque parecía inofensiva en un principio, terminó convertida en un grave problema por culpa de una bacteria.

“Yo llamé al médico y le dije lo que ella estaba sintiendo y me dijo: ‘Váyase ya para urgencias y que hospitalicen a Julieta y yo no lo podía creer’ (...) Le hicieron una radiografía y se dieron cuenta que una otitis que ella tuvo se convirtió en una otomastoiditis, es la complicación más difícil que pueda tener una persona en el oído”, explicó Sandra Posada.

La presentadora de Día a Día también recordó que, junto a su pequeña, ella también sufrió mucho por estos problemas. Incluso, detalló cuál fue la reacción al presenciar el procedimiento al que debió ser sometida su hija Juliana.

“El cuello de mi hija tenía una rigidez impresionante y no podía moverse. Entonces el procedimiento que le hicieron fue ayudarle a que la materia saliera por el oído y no por el cerebro. Recuerdo que cuando le hicieron esa operación a mi hija, le cogí la mano y ella temblaba. Deseaba que mi hija no sintiera nada y el momento fue realmente intenso (...) Tras el procedimiento, salí de sala de cirugía y me tiré al piso a llorar como una niña pequeña. Observaba la situación con desesperanza, viendo el dolor de mi hija y preguntándome cómo podría aliviar su sufrimiento”, concluyó la paisa.

¿Quién es Sandra Posada, de ‘Día a Día’?

La presentadora inició su carrera en La Lonchera, espacio transmitido por el Canal Uno, donde luego dio el salto para presentar la sección de entretenimiento de CM& Noticias. Además, también trabajó en el canal Cosmovisión y en Canal UNE.

Su carisma y energía cautivaron a la audiencia, por lo que se terminó convirtieron en parte del equipo de Día a Día, como una de las corresponsales en Medellín, donde su labor consiste en interactuar con la comunidad, descubrir historias interesantes y compartir novedades con el público.