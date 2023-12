Por qué terminó en silla de ruedas el hermano de David Bisbal

David Bisbal es uno de los artistas más importantes de la música de España en el mundo. Su participación en el programa de talentos Operación triunfo, en el 2001, hizo que miles de televidentes se enamoraran de su voz y de su forma de bailar. El cantautor, oriundo de Almería, quien además, ha sido jurado de programas como La Voz México, La Voz Kids, y La Voz Senior, en España, ha obtenido varios reconocimientos por su trabajo, entre ellos tres Grammy Latinos

Recientemente, el español conmovió a sus fanáticos con la emotiva historia de su padre, el boxeador José Bisbal quien tiene 81 años. El intérprete de Dígale, Si tú la quieres y Mi princesa reveló que su progenitor tiene Alzheimer, una enfermedad que afecta su memoria y que, incluso, ha hecho que ya no se acuerde de él.

“Oye, me han contado que, entonces, fuiste boxeador”, le dice el cantante de 44 años a su papá. “Así es, y de los buenos”, contesta el señor Bisbal con dificultad. “Mi padre, el mío, también fue boxeador”, añadió el músico. “No me digas, y ¿qué nombre tenía”, pregunta José. “Mi padre se llama José Bisbal Carillo”, contesta David. “Ese soy yo”, contesta el ex deportista durante la emotiva conversación entre el cantante y el autor de sus días.

¿Qué le pasó al hermano de David Bisbal?

Sin embargo, no es la única situación que enfrenta David Bisbal. Se conoció que su hermano José María habría sufrido una fuerte lesión que hoy lo tiene en silla de ruedas. En abril de este año, el hermano del cantante fue reportado como desaparecido, y 48 horas después fue hallado en la localidad de Roquetas de Mar. En su momento, el artista comentó que su hermano estaba bajo cuidado médico y su estado era estable.

Ahora, siete meses después de la misteriosa desaparición, el hermano del artista le habló a la prensa. En una entrevista con Informalia, José María, quien se moviliza en silla de ruedas, habló sobre su vida ahora. Todavía se desconoce cuáles fueron las circunstancias de su lesión.

“Me han dado recientemente el alta de este magnífico hospital donde he estado ingresado casi cinco meses por una lesión medular. Se puede vivir así, de hecho, estoy viviendo así y soy completamente autosuficiente, no necesito ayuda de nadie (...) una depresión bastante severa, porque esta lesión es difícil de aceptar. Pero una vez aceptada y asimilada, ¡decidí tirar para delante! Estoy muy feliz y con muchas ganas de disfrutar de la vida (...) Voy en silla de ruedas, me han enseñado a vivir con ella, porque no se trata solo de la rehabilitación diaria de tu lesión, sino que te enseñan a vestirte solo, a pasar de la silla a la cama y viceversa, a subir y bajar de camillas, subir y bajar del coche”, relató al medio de comunicación reseñado.