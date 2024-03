¿Por qué Nataly Umaña no tiene hijos con su esposo Alejandro Estrada?

La casa de los famosos ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, por todos los pormenores que han vivido los participantes dentro del reality de RCN.

La casa de los famosos Fotografía por: Cromos captura de pantalla

Peleas, estrategias, amoríos, entre otros detalles, han desatado toda una controversia en redes sociales. Algunos participantes han dejado en evidencia sus diferencias y desacuerdos, haciendo que la tensión dentro de la casa vaya en aumento.

Nataly Umaña es criticada por sus ‘coqueteos’ con Melfi

En los últimos días, surgió un rumor de un supuesto romance entre Nataly Umaña y Melfi, por algunos acercamientos y ‘coqueteos’ que han tenido dentro de La casa de los famosos. Lo que ha causado polémica es que la actriz está casada con Alejandro Estrada desde hace una década.

En redes sociales los internautas han dejado todo tipo de comentarios, recordándole a Nataly que está casada: “¿Dios mío pero que es esto? ¿Será que ella no sabe que está quedando súper mal en frente de todo un país?”, “una vieja casada que no respeta ni a su marido”, “tenaz yo del marido le envío las maletas a la casa estudio”, “Miguel dejándose enredar por el juego de Nataly y ella sabe lo que hace, está utilizando a Miguel”, “qué falta de respeto hacia el esposo”, “somos seres humanos y estamos expuesto a cometer cualquier error en algún momento”.

Se conoció la razón por la que Nataly Umaña y su esposo no tienen hijo

Nataly está casada con Alejandro Estrada desde el 2017; sin embargo, no han tenido hijos. En una oportunidad, un usuario le preguntó a la actriz la razón por la que todavía no es madre, sobre eso, respondió:

“¿A ustedes no les parece un acto de irresponsabilidad traer un hijo al mundo con este mundo como está de dañado, de enfermo, de psicópata? Es de pensar, es de analizar… Puede que sí, puede que no. No sé”, dijo en ese momento.

En redes algunos seguidores la apoyaron y otros la criticaron: “se lo pierde es el amor más bello y puro después de Dios”, “de acuerdo con ella, es un total riesgo que se asume al decidir traerlos”, “no es ser irresponsable, simplemente que hay mujeres que sí nacimos con el instinto maternal y otras simplemente no, así como tú”, “a usted no le parece un acto de soberbia no traer hijos a este mundo porque usted se crea dueña de la vida. La vida depende absolutamente de Dios, solo Él es el dueño. Es de pensar, es de analizar” y “Ojalá todas las mujeres pensaran así”.

¿Qué piensa el esposo de Nataly Umaña de Melfi

El actor habló en el programa Buen día Colombia sobre lo que está ocurriendo con su esposa Nataly Umaña y Melfi, y expresó su incomodidad con los acercamientos que están teniendo: “me ha mortificado verlo tan ‘maniflojo’, tocando a todas, yo como hombre no soy así, me disgusta lo que está haciendo, no me gusta que la toque”.