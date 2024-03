¿Por qué Karol G y Reykon dejaron de hablar? Esta es la verdadera razón

Hace pocos días se cumplieron 11 años de 301, la icónica colaboración musical entre Reykon y Karol G por la que millones de personas escucharon por primera vez a ‘La Bichota’.

Aunque esta unión parecía ser una fórmula de éxito en el género urbano, los artistas antioqueños no volvieron a trabajar en un mismo proyecto y las dudas alrededor de su relación amistosa y laboral no tardaron en surgir.

¿Qué pasó entre Reykon y Karol G?

Entre los fanáticos de ambos artistas surgieron varias versiones y la mayoría apuntaron al fin de la amistad por diferencias irreconciliables entre ambos. Situación que fue confirmada por ‘El líder’ en una entrevista que concedió hace tiempo.

No obstante, el intérprete de La santa advirtió también que la relación con ‘La Bichota’, quien fue su corista por varios años, no quedó en malos términos.

Reykon y Karol G cuando trabajaban juntos. Fotografía por: Archivo Particular

“La relación no terminó mal. Yo tuve la oportunidad de estar en el inicio de su carrera y estuvo bien, pero no por eso digo que fui yo quien la descubrió o la catapultó, simplemente son personas que pasan por la vida de uno y hay algunas que se quedan, pero otras que no. De hecho, si el día de mañana me la encuentro la saludo y ya, normal”, contó Reykon sobre Karol G en charla con Infobae.

En cuanto a Feid, quien le escribió una de sus más exitosas canciones (Secretos), mencionó que, a pesar de sus colaboraciones musicales, en la actualidad no hablan ni tienen contacto.

La canción de Feid que Reykon convirtió en éxito

Hace tiempo, en conversación con El Flowcast, ‘El Ferxxo’ se confesó sobre Secretos, canción que ‘El Líder’ lanzó al mercado en mayo de 2014 y, hasta el día de hoy, acumula más de 135 millones de reproducciones en YouTube.

“Es una canción que en mi voz se llamaba ‘Puedo ser’, pero con Reykon se llamó ‘Secretos’. Iba a ser mi primer single, ya le tenía el video listo, lo grabamos con Mosty y las luces las hicimos con Sky Rompiendo, y también tenía las pacas completas de cd, porque en ese tiempo era lo que se acostumbraba”, explicó el joven paisa.

“La canción la escuchó Reykon cuando el productor de él se llevó uno de esos discos promocionales y luego llamaron a Sky, le dijeron que estaba muy buena y que querían que fuera de él. Posteriormente, se comunicaron conmigo y me dijeron que la decisión estaba en mis manos, aunque yo no estaba seguro”, agregó Samuel Villada Hoyos, nombre de pila de Feid.

Por último, ‘El Ferxxo’ destacó que Secretos le dejó una gran cantidad de aprendizajes, entre otras cosas, porque fue su primer éxito internacional:

“Fue un éxito súper grande para la carrera de él, fue la primera vez que charteamos en Billboard y fue la primera vez que una canción escrita por mí sonaba en Estados Unidos; pero no digamos que fue bueno o malo, fue un paso que di para que me conocieran en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, no sabía que uno le podía escribir una canción a otra persona, yo pensaba que todos los cantantes componían sus propias canciones”.