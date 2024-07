Él es Frank Scheuermann el exesposo de Andrea Serna. ¿Por qué se separaron?

Andrea Serna ha sido una figura destacada en el mundo del entretenimiento por su carisma y talento. Su vida personal, aunque generalmente mantenida en privado, ha capturado la atención del público, especialmente su matrimonio con el productor de origen alemán, Frank Scheuermann.

Te puede interesar: Melissa Martínez reveló que quería tener un hijo: “Dios sabrá por qué no”

¿Quién es Frank Scheuermann, exesposo de Andrea Serna?

Scheuermann es conocido por su trabajo como productor ejecutivo en el popular reality musical Factor X de RCN. De igual manera, tuvo el mismo cargo en Colombia tiene talento, Se busca intérprete, la serie Tres milagros y la novela Isa TK+. Además, fue nombrado Director del Departamento de Entretenimiento de Teleset.

El productor compartió una relación con Andrea Serna que llegó a matrimonio en 2004. La pareja, que parecía muy enamorada, decidió separarse en 2008. A pesar de los desafíos, mantuvieron una relación profesional, trabajando juntos en la versión de Factor X de 2009, ella como presentadora y él como productor.

Según contó hace unos años Luz Estella Chávez, quien fue asesora de imagen en el mencionado reality musical, cuando Andrea y Frank eran esposos, ella guardaba cierta distancia con él como jefe, a quien, de manera respetuosa, no dudaba en pedirle algún consejo.

¿Por qué Andrea Serna se separó de su primer esposo?

Andrea Serna y Frank Scheuermann se casaron por todo lo alto en Madrid, España. Sin embargo, su relación no tuvo un final feliz, pues en el 2008 se divorciaron, convirtiéndose en una de las rupturas más comentadas de ese momento en el mundo de la farándula.

La razón detrás de su separación no ha sido ampliamente discutida por Serna. No obstante, se rumoró que Scheuermann pudo haber encontrado difícil manejar la presión mediática asociada con ser el esposo de una figura tan pública como Serna, aunque esa información no fue confirmada.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En ese entonces, la presentadora dijo: “esto hay que tomarlo con respeto. Como pareja ya nos dimos una oportunidad, lo intentamos, y aunque las cosas no se dieron a uno le queda el corazón tranquilo. Continuaremos teniendo una excelente relación y siendo amigos”.

¿Quién es el esposo de Andrea Serna, presentadora del ‘Desafío XX’?

Después de dos años de su separación de Scheuermann, Serna encontró el amor nuevamente y se casó con el empresario cartagenero Juan Manuel Barraza, con quien formó una familia. Actualmente son padres de Emilia, de 9 años.

Aunque pocas veces hablan de su relación, la presentadora ha demostrado estar muy enamorada, conformando una de las parejas más sólidas de la farándula en Colombia.