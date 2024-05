Pipe Peláez estuvo en riesgo de morir. Un dolor de cabeza lo llevó a la UCI

Pipe Peláez cumple 20 años de carrera artística este 2024 y lo quiere celebrar con una gira de conciertos por Colombia y Estados Unidos, que lo tiene bastante animado. Pero además de conmemorar dos décadas también está agradecido, vive un momento de plenitud espiritual y así lo reveló a la periodista Cristina Estupiñán en su espacio ‘Sinceramente Cris’, que estrenó un nuevo episodio con el cantante, nacido en Maracaibo, Venezuela, pero residenciado en Colombia, desde su juventud.

Peláez, que conforma una familia estable junto a su esposa Laura Catalina y sus cuatro hijos, siendo Sara su primera hija mujer que incursiona en la música y ahora compone sus propias letras.

Pipe mencionó que su relación con Dios es primordial en este momento de su vida y le explicó a Cristina ha sido un proceso. Ahondó en esto, cuando ella le indagó por esos momentos difíciles donde ha sentido que simplemente, no puede más. El cantautor recordó dos de los problemas más delicados que ha sufrido en cuanto a salud. ‘Eres tan necesario’, es el tema que él le ha dedicado al creador después de las complejas experiencias.

Pipe Peláez sufrió dolores fuertes en el 2023

“Uno a veces tiende a ser muy ingrato con Dios, pero en esos momentos en que la salud no está, cuando la economía no está bien. Pero creo que a veces es más válido agradecer en las buenas porque es que lo que viene, viene de arriba, con eso no hay quien pueda. Entonces es mejor agradecer por algo bonito, a tener que agradecer cuando te saca de un apuro”, se le escucha a decir al colombo venezolano de 48 años.

El año pasado tuvo serios y dolorosos quebrantos por cuenta de un problema en el hombro, con el denominado manguito rotador, cuya cirugía le generó mucho padecimiento físico, que lo llevó a reflexionar bastante.

También te puede interesar: María Conchita Alonso arrepentida de aplicarse biopolímeros y dejar su carrera para dedicarse a ayudar a Venezuela

“Hay apuros que las dificultades son ligth, pero hay otros en lo que te sientes diferentes. Por ejemplo, con mi salud, en los últimos años he tenido uno que otro quebranto de salud en las que yo digo: ‘Dios mío, sácame de esta’. [...] El año pasado tuvo una lesión horrible en el hombro izquierdo y la vi dura porque tenían que operarme del manguito rotador y es una de las operaciones más dolorosas que hay y eso me alejaba por casi mes y medio de los escenarios. La vi dura”, mencionó el cantante que luego habló del quebranto anterior que pudo haberle costado la vida.

Un dolor de cabeza llevó a Pipe Peláez a la UCI

Según lo revelado, comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza y una madrugada el padecimiento se hizo tan fuerte que lo despertó. Entonces supo que ya no era un simple malestar y acudió al médico. Allí, luego de exámenes le dieron un resultado muy preocupante: tenía una disección carótida, es decir, un desgarro en la pared de esa arteria, que es la encargada de llevar la sangre al cerebro. Esta condición podría en algún momento bloquear ese flujo y morir.

Fue así como terminó en la UCI, Unidad de cuidados intensivos. Si él no hubiera consultado, esta condición le habría derivado en un aneurisma, un mal mortal que simplemente se revienta y cobra la vida del paciente.

En esta misma entrevista, Pipe destacó la reflexión que él ha hecho sobre la importancia de la salud. Él experimentó en su propia piel estar en una casa con comodidades, junto a su familia, pero sintiéndose enfermo.

“Yo con el ojo pelado a las 2 de la mañana y veía a mi esposa durmiendo, los niños y todo en orden, pero yo con ese dolor decía: ‘¿Qué hago?, Dios mío, sácame de esto’”, dijo el artista que se siente más que agradecido y completamente restablecido en cuanto a salud.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento