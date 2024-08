Pipe Peláez contó detalles de su pelea con Silvestre Dangond: “Ya estamos muy grandes”

La rivalidad entre Pipe Peláez y Silvestre Dangond fue uno de las más comentadas entre los seguidores del género vallenato en años anteriores. Ambos artistas, considerados dos de los más importantes de la nueva generación, protagonizaron una disputa que despertó gran expectativa y curiosidad entre sus seguidores.

¿Por qué pelearon Pipe Peláez y Silvestre Dangond?

De acuerdo con lo expuesto por el venezolano en una entrevista con Tropicana, la causa real del conflicto con su colega fue una canción titulada Ahí viene, ahí va, cuya melodía de fue compuesta por él, pero el colombiano la registró a su nombre.

“Yo con el único que en alguna ocasión tuve diferencia fue con Silvestre, pero hace muchos años por una coautoría de una canción, por Ahí viene, ahí va; pero ya estamos muy grandes para eso. De resto, yo me la llevo bien con absolutamente todo el mundo. La posición mía siempre fue diferente, o sea, yo pasé de darle canciones a casi todos para ya después ser colega. Así que eso me dejó, en realidad, los mejores recuerdos con todos”, expresó Pipe Peláez.

Mira la entrevista completa aquí:

Esta situación, que tuvo lugar a mediados de 2002, generó un desacuerdo entre ambos artistas, que se expresó en indirectas y comentarios públicos. Tal y como lo recordó Silvestre Dangond en una charla con La Red: “Yo nada más recuerdo una vez que él me tiró por allá en Coveñas, ese día me tiró un verso, pero yo solo me reía y decía que con él no iba a pelear, y pasan los años, pero yo tenía claro que no quería pelear”.

Por fortuna, esta rivalidad quedó en el pasado y ambos artistas reconocieron que las diferencias se debieron a un malentendido, por lo que mantienen una amistad y una relación cordial.

Silvestre Dangond y Pipe Peláez se reencontraron en Miami en 2015 para poner fin a sus problemas. Fotografía por: Redes sociales

La época de mujeriego de Pipe Peláez

En una entrevista que concedió a Eva Rey y su programa Desnúdate con Eva, el artista vallenato recordó la época de excesos que tuvo al inicio de su carrera como intérprete, cuando empezó a conocer la fama.

“Lo que ocurrió es que yo pasé de tener mi novia de toda la vida, con la que compartía todo, y de creer que el amor era para siempre, a que me presentarán reinas, presentadoras y modelos. Eso me superó en ese momento, pero esa etapa de fiesta la quemé y quedó atrás”, expresó.

En la actualidad, Pipe Peláez tiene un matrimonio estable con Laura Catalina Henao, la madre de sus tres hijos.