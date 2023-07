Pete Davidson, exnovio de Kim Kardashian, está nuevamente en rehabilitación

Pete Davidson era un reconocido comediante de televisión con algunas participaciones en películas de cine que vio su popularidad aumentada cuando estuvo involucrado sentimentalmente con Kim Kardashian.

Fue así como Kim Kardashian y Pete Davidson se convirtieron en la pareja de moda en 2021, estando ella recién separada de Kanye West, el padre de sus hijos. El romance se consolidó tanto que él cambió de ciudad por preservar ese amor. Vivía en Nueva York y se mudó a Los Ángeles.

El romance sobrevivió pese a que el productor y cantante Kanye West, exesposo de Kim, persiguió a la pareja en redes sociales, con comentarios desobligantes e incluso llegó a amenazar a Pete. Sin embargo, Pete y Kim rompieron a los 9 meses y cada uno tomó su camino.

El comediante ha seguido con su exitosa carrera y se ha convertido en toda una celebrity, también se volvió a enamorar. Ahora ha trascendido que atraviesa un difícil momento de su vida. Davidson había revelado que había padecido problemas de salud emocional y le costaba lidiar con asuntos propios de la fama, a eso le sumamos que quedó huérfano de padre en la tragedia del 11 de septiembre del 2001 y que con el tiempo tuvo problemas de depresión.

También te puede interesar: La triste historia de Pete Davidson, el exnovio de Kim Kardashian, depresivo y huérfano del 911

Los tramas de Pete Davidson

Según reportan medios estadounidenses Pete sufriría de trastorno límite de personalidad (BDP) y trastorno de estrés postraumático (PTSD). La buena noticia es que sus amigos y su novia, Chase Sui Wonders, lo han apoyado en el proceso.

El exintegrante de Saturday Night Live está siendo tratado en una reconocida clínica en Pensilvania. También se ha sabido que la decisión de entrar en el lugar habría sido del mismo Pete, quien consciente de su problema, quiere enfrentarlo. El actor tiene psicólogo permanente.

Un amigo dijo: “Pete va regularmente a rehabilitación para ‘ajustes’ y para tomarse un descanso mental, así que eso es lo que está pasando”.

Recordemos que Davidson fue acusado de un cargo de conducción imprudente después de estrellar su automóvil contra una casa de Beverly Hills, Califronia. Lo que sin duda pudo generar maás estrés.

Una fuente cercana le dijo a la columna Page Six, del The New York Post: “Cualquiera que conozca a Pete sabe que él siempre dará un paso adelante y obtendrá ayuda cuando sepa que la necesita. Tiene mucha gente en su esquina que lo ama y lo apoya, y que está orgullosa de él”.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia