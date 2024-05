Paula Andrea Betancur admitió que le “pesa” haber sido reina: “No era un sueño”

Paula Andrea Betancur es una mujer cuya belleza y carisma trascendieron las pasarelas para convertirla en inspiración de varias generaciones. Hace 22 años se alzó con el título de Señorita Colombia, lo que la llevó a disputar el certamen de Miss Universo 1993, en el que obtuvo el segundo lugar.

Lo que algunos no sabían es que detrás de su exitosa carrera como modelo, de la que guarda gratos recuerdos, hubo una lucha interna que se vio obligada a lidiar en secreto.

Paula Andrea Betancur y Dayanara Torres, la representante de Puerto Rico que se quedó con la corona en Miss Universo 1993. Fotografía por: Twitter @queensuniversal

Paula Andrea Betancur admitió que le “pesa” haber sido reina

En una charla con el podcast Vos Podés, la antioqueña de 51 años sorprendió al admitir que, contrario a otras colegas contra quienes disputó aquellas coronas, su sueño nunca fue ser modelo ni reina de belleza. Además, advirtió que, con el pasar de los años, las críticas hacia su apariencia física aumentan y todo se debe a su antigua profesión.

“Yo nunca dimensioné estar ahí, donde llegué, porque no fue un sueño como para muchas otras (...) Es un peso que llevo toda la vida. Sí, fue algo muy lindo porque gracias a todo lo que logré, que nunca soñé y esperé, es que me convertí en lo que soy, pero es un peso porque la gente cree que uno no envejece”, confesó la también empresaria.

Paula Andrea Betancur también mencionó en su charla que su intención no era figurar en las pasarelas, teniendo en cuenta que siempre tuvo ciertos complejos con su cuerpo, los cuales fueron alimentados por las burlas y comentarios, incluso, de su propio padre: “Me decía perro viejo, langaruta, piernas locas… tenía todos los apodos porque era re flaca”.

“Nunca crecí siendo linda. Tenía gafitas, entonces en el momento me la montaban, se burlaban de uno y todo. Y como era dulce para los piojos, mi mamá me mantenía de pelo cortico (...) Entonces yo era siempre con honguito, gafas y flaca”, agregó la paisa.

Los proyectos de Paula Andrea Betancur con su esposo Luis Miguel Zabaleta

Aunque son una pareja muy entregada al hogar y a Fátima, su hija de 4 años, también dedican gran parte de su tiempo a proyectos empresariales en los que ambos trabajan.

Así lo dejó saber la exreina de belleza durante su aparición en Día a Día a finales de 2023, cuando explicó que ella es la imagen publicitaria de la clínica que su esposo tiene al norte de Bogotá, y también es la encargada del diseño interior y adecuación del lugar. De igual manera, es quien suele aparecer en las publicaciones de redes sociales.

De ese modo, Paula Andrea Betancur dejó en claro que, a pesar de mantenerse alejada de los medios y de la farándula, continúa gozando del éxito profesional.