Participante del ‘Desafío XX’ tiene pasado con Neymar que pocos conocen

El Desafío XX es el programa más visto de la televisión colombiana, según las mediciones de Kantar Ibope Media, y los protagonistas de la vigésima temporada son una sensación en redes sociales. Precisamente, gracias a la curiosidad de los televidentes salió a relucir el pasado de una participante con el futbolista Neymar.

Se trata de Yurleisi Carolina Dickson Prado, conocida simplemente como Dickson, cuyos nuevos seguidores, gracias a una publicación en su cuenta de Instagram, se enteraron que la mujer conoció a Neymar porque trabajaron juntos.

El futbolista Neymar Jr. y la participante del Desafío XX, Dickson. Fotografía por: @dickson

De acuerdo con el posteo hecho por la concursante del Desafío XX, a mediados de 2021 hizo parte de una campaña publicitaria en la que el exfutbolista fue el protagonista.

Otro dato curioso sobre esta experiencia es que dicho anuncio fue hecho para una marca de Brasil, la cual distribuye productos de aseo personal, así que Dickson ya es una cara conocida en ese país.

“Solo tengo una palabra que decir ¡Gracias Señor! Dios es la estrella de mi historia en Brasil! ¡Qué privilegio, Neymar Jr!”, escribió la joven como descripción a su publicación en la que, por supuesto, recibió elogios por parte de sus amigos y seguidores.

La vez que Dickson y Beba casi se van a los golpes en el ‘Desafío XX’

Para nadie es un secreto que ambas participantes no tuvieron buena relación. Sin embargo, durante los últimos días de participación hubo un tenso momento en el que ambas participantes cruzaron fuertes mensajes, mientras estaban en la piscina.

“No te tires, por favor, que yo no pienso...”, fue la solicitud que hizo Beba a Karen, teniendo en cuenta que ya se había maquillado y no quería mojarse el cabello. No obstante, su compañera la ignoró por completo y se lanzó muy cerca, lo que la salpicó de agua.

Tras reprocharle a Karen por su comportamiento, Valerie de la Cruz arremetió contra Dickson, quien intervino en su discusión con gestos y comentarios provocadores.

“Mejor húndase, mamita, y así se calla la boca”, dijo Beba a su compañera del Desafío 2024, antes de ser separadas por los demás integrantes del equipo. Días más tarde fue la expulsión de la barranquillera.